Как сообщили в ГБР, чиновник требовал деньги за закрытие уголовного производства и неизъятие транспортного средства.

Дело расследуется по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Должностному лицу грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематическом получении неправомерной выгоды главного государственного инспектора таможенного поста «Запорожье» Днепровской таможни ГТС Украины.