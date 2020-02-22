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Как сообщили в ГБР, чиновник требовал деньги за закрытие уголовного производства и неизъятие транспортного средства.
Дело расследуется по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
Должностному лицу грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематическом получении неправомерной выгоды главного государственного инспектора таможенного поста «Запорожье» Днепровской таможни ГТС Украины.
Как сообщили в ГБР, чиновник требовал деньги за закрытие уголовного производства и неизъятие транспортного средства.
Дело расследуется по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
Должностному лицу грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематическом получении неправомерной выгоды главного государственного инспектора таможенного поста «Запорожье» Днепровской таможни ГТС Украины.