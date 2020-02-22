Об этом сообщает The Verge.

Космическое агентство JAXA планирует доставить зонд для изучения Деймоса и Фобоса — естественных спутников Марса.

Роботизированный японский зонд должен привезти на Землю первые образцы почвы этих спутников. По предварительным данным, это произойдет до конца 2020-х.

Вскоре ученые приступят к разработке программного и аппаратного обеспечения для изготовления зонда.

Напомним, в январе в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) прошел выпуск 13 астронавтов, которые были отобраны кандидатами для участия в программе будущей высадки на Луну и Марс. Церемония прошла в Космическом центре имени Линдона Джонсона в Хьюстоне.