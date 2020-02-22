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Женская сборная Украины по биатлону завоевала «бронзу» в эстафете 4х6 км чемпионата мира в Антгольце-Антерсельве (Италия).
Украину на соревнованиях представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита Семеренко и Елена Пидгрушная.
Congratulations to the best teams in women relay with
Женская сборная Украины по биатлону завоевала «бронзу» в эстафете 4х6 км чемпионата мира в Антгольце-Антерсельве (Италия).
Украину на соревнованиях представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита Семеренко и Елена Пидгрушная.
Congratulations to the best teams in women relay with