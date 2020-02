Женская сборная Украины по биатлону завоевала «бронзу» в эстафете 4х6 км чемпионата мира в Антгольце-Антерсельве (Италия).

Украину на соревнованиях представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита Семеренко и Елена Пидгрушная.

