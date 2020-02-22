Об этом сообщает CNN.

— 22 февраля у сотрудника Samsung Electronics, который работает в Gumi Complex, был обнаружен новый коронавирус (COVID-19), — сообщили в компании.

Согласно информации, завод закрыли до утра 24 февраля, а этаж, где работает зараженный сотрудник, будет закрыто до 25 февраля. За это время компания планирует провести дезинфекцию помещений.

Компания также изолировала сотрудников, контактировавших с зараженным коллегой.