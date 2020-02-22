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Об этом сообщает CNN.
— 22 февраля у сотрудника Samsung Electronics, который работает в Gumi Complex, был обнаружен новый коронавирус (COVID-19), — сообщили в компании.
Согласно информации, завод закрыли до утра 24 февраля, а этаж, где работает зараженный сотрудник, будет закрыто до 25 февраля. За это время компания планирует провести дезинфекцию помещений.
Компания также изолировала сотрудников, контактировавших с зараженным коллегой.
По последним данным количество инфицированных китайским коронавирусом в мире составляет 77 669. С начала вспышки коронавируса от болезней, вызванных инфекцией, умерли 2 360 человек. В то же время 21 029 пациентов успешно выздоровели.
Напомним, количество зараженных коронавирусом COVID-19 за пределами Китая достигло 1200 человек.
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Об этом сообщает CNN.
— 22 февраля у сотрудника Samsung Electronics, который работает в Gumi Complex, был обнаружен новый коронавирус (COVID-19), — сообщили в компании.
Согласно информации, завод закрыли до утра 24 февраля, а этаж, где работает зараженный сотрудник, будет закрыто до 25 февраля. За это время компания планирует провести дезинфекцию помещений.
Компания также изолировала сотрудников, контактировавших с зараженным коллегой.
По последним данным количество инфицированных китайским коронавирусом в мире составляет 77 669. С начала вспышки коронавируса от болезней, вызванных инфекцией, умерли 2 360 человек. В то же время 21 029 пациентов успешно выздоровели.
Напомним, количество зараженных коронавирусом COVID-19 за пределами Китая достигло 1200 человек.