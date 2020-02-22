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В пятницу, 21 февраля, в доме экс-главы Министерства иностранных дел Украины Леонида Кожары под Киевом погиб предприниматель Сергей Старицкий. Инцидент произошел в селе Чайки под Киевом.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области.
Отмечается, что около 22:00 он застрелился из пистолета Jericho, зарегистрированного на Леонида Кожару. Мотивы совершенного выясняются.
Тело умершего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.
По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины, с дополнительной отметкой «Самоубийство». Полицейские устанавливают все обстоятельства трагического происшествия.
В тоже время, рассматриваются и другие версии.
По предварительным данным, погибшим является Сергей Старицкий – экс-директор ООО «Спорт медиа проект».
В 2006 году Сергей Старицкий был в течение примерно года председателем правления телеканала «Интер».
Как сообщает Информатор, трагедия произошла в доме, где проживает Леонид Кожара. Это подтвердили жители соседних домов. Также издание опубликовало фото и видео с места инцидента.
Напомним, ранее в Ереване обнаружили мертвым бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Георгия Кутояна.
В пятницу, 21 февраля, в доме экс-главы Министерства иностранных дел Украины Леонида Кожары под Киевом погиб предприниматель Сергей Старицкий. Инцидент произошел в селе Чайки под Киевом.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области.
Отмечается, что около 22:00 он застрелился из пистолета Jericho, зарегистрированного на Леонида Кожару. Мотивы совершенного выясняются.
Тело умершего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.
По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины, с дополнительной отметкой «Самоубийство». Полицейские устанавливают все обстоятельства трагического происшествия.
В тоже время, рассматриваются и другие версии.
По предварительным данным, погибшим является Сергей Старицкий – экс-директор ООО «Спорт медиа проект».
В 2006 году Сергей Старицкий был в течение примерно года председателем правления телеканала «Интер».
Как сообщает Информатор, трагедия произошла в доме, где проживает Леонид Кожара. Это подтвердили жители соседних домов. Также издание опубликовало фото и видео с места инцидента.
Напомним, ранее в Ереване обнаружили мертвым бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Георгия Кутояна.