Об этом сообщает AFP со ссылкой на чиновников Госдепа США

По их словам чиновников, которым поручена борьба с российской дезинформацией, в Twitter, Facebook и Instagram используются боты для продвижения темы, запущенной Россией, на нескольких языках.

— Намерение России заключается в том, чтобы сеять раздор и подрывать институты США изнутри, в т.ч. путем скрытых кампаний по вредному воздействию. Распространяя дезинформацию о коронавирусе, Россия пытается угрожать общественной безопасности, отвлекаясь от глобальных мероприятий в сфере здравоохранения, — заявил и.о. помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Филип Рикер.

Так, кампания РФ по дезинформации «продвигает необоснованные теории заговора о том, что США стоят за вспышкой COVID-19 в явной попытке нанести ущерб имиджу США во всем мире».

Представители США, включая соучредителя Microsoft Билла Гейтса, который потратил миллиарды долларов на глобальные программы здравоохранения, также были обвинены в причастности к созданию и распространению вируса.

В частности, в соцсетях циркулируют утверждение о том, что вирус — «попытка США вести экономическую войну с Китаем», «биологическое оружие, разработанная ЦРУ», или «часть усилий, предпринимаемых Западом, для распространения антикитайской риторики».

По последним данным количество инфицированных китайским коронавирусом в мире составляет 77 669. С начала вспышки коронавируса от болезней, вызванных инфекцией, умерли 2 360 человек. В то же время 21 029 пациентов успешно выздоровели.

Напомним, количество зараженных коронавирусом COVID-19 за пределами Китая достигло 1200 человек.