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Об этом сообщил начальник областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Черный.
— 22 февраля в 11: 23... поступила информация о взрыве емкости на АЗС по улице Производственная. К месту происшествия было срочно направлено 2 пожарно-спасательные автомобиля и 8 человек личного состава, — написал он.
По его словам, взорвалась емкость 10 куб. м с парами газа и масла без последующего горения. Для ее охлаждения спасательные подразделения «осуществили ее проливку».
— Во время взрыва пострадали два сотрудника АЗС. Один из них (34-летний мужчина) был доставлен скорой в Великоалександровской ЦРБ с ожогами лица и рук 3-й степени, другой получил легкие ожоги лица и рук 2-й степени, однако от госпитализации отказался, — уточнил Черный.
Он также сообщил, что станция расположена на безопасном расстоянии от жилых домов, жители населенного пункта не пострадали. Причину взрыва устанавливают.
Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил ГФС и правоохранителям решить проблему нелегальных автозаправочных станций до 9 января 2020 года.
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Об этом сообщил начальник областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Черный.
— 22 февраля в 11: 23... поступила информация о взрыве емкости на АЗС по улице Производственная. К месту происшествия было срочно направлено 2 пожарно-спасательные автомобиля и 8 человек личного состава, — написал он.
По его словам, взорвалась емкость 10 куб. м с парами газа и масла без последующего горения. Для ее охлаждения спасательные подразделения «осуществили ее проливку».
— Во время взрыва пострадали два сотрудника АЗС. Один из них (34-летний мужчина) был доставлен скорой в Великоалександровской ЦРБ с ожогами лица и рук 3-й степени, другой получил легкие ожоги лица и рук 2-й степени, однако от госпитализации отказался, — уточнил Черный.
Он также сообщил, что станция расположена на безопасном расстоянии от жилых домов, жители населенного пункта не пострадали. Причину взрыва устанавливают.
Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил ГФС и правоохранителям решить проблему нелегальных автозаправочных станций до 9 января 2020 года.