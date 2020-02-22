Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отмечают, что по сравнению с 2019 годом финансирование ракетной программы в этом году увеличили на 300 млн грн ($12 млн).

В частности, в 2020 году планируется завершить разработку и провести государственные испытания комплексов «Нептун» и «Ольха» и обеспечить их финансирование в полном объеме.

После принятия их на вооружение планируют закупить серийные образцы.

Также сообщается, что согласно поручению президента, в настоящее время продолжают выполнять программу создания многофункционального ракетного комплекса. Концепция этой программы сейчас проходит внешнее согласование.

Напомним, в начале октября 2019-го США согласовали продажу Украине новой партии комплексов Javelin почти $40 млн долларов. В декабре Минобороны заключило контракт на поставку второй партии американских противотанковых комплексов Javelin.