|Скорость ветра:
|1.4 м/с
|Восход солнца:
|06:45
|Заход солнца:
|17:25
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|06:57
|Заход солнца:
|17:26
|Температура завтра:
|+7 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.51 грн
|EUR
|26.1 грн
|26.53 грн
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Там отмечают, что по сравнению с 2019 годом финансирование ракетной программы в этом году увеличили на 300 млн грн ($12 млн).
В частности, в 2020 году планируется завершить разработку и провести государственные испытания комплексов «Нептун» и «Ольха» и обеспечить их финансирование в полном объеме.
После принятия их на вооружение планируют закупить серийные образцы.
Также сообщается, что согласно поручению президента, в настоящее время продолжают выполнять программу создания многофункционального ракетного комплекса. Концепция этой программы сейчас проходит внешнее согласование.
Напомним, в начале октября 2019-го США согласовали продажу Украине новой партии комплексов Javelin почти $40 млн долларов. В декабре Минобороны заключило контракт на поставку второй партии американских противотанковых комплексов Javelin.
|
Неудачный наезд. Или как руководство АО «Николаевгаз» привлекли к ответственностиМаксим Коваль
|
Контрреволюція огидностіСтанислав Мартиросов
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Там отмечают, что по сравнению с 2019 годом финансирование ракетной программы в этом году увеличили на 300 млн грн ($12 млн).
В частности, в 2020 году планируется завершить разработку и провести государственные испытания комплексов «Нептун» и «Ольха» и обеспечить их финансирование в полном объеме.
После принятия их на вооружение планируют закупить серийные образцы.
Также сообщается, что согласно поручению президента, в настоящее время продолжают выполнять программу создания многофункционального ракетного комплекса. Концепция этой программы сейчас проходит внешнее согласование.
Напомним, в начале октября 2019-го США согласовали продажу Украине новой партии комплексов Javelin почти $40 млн долларов. В декабре Минобороны заключило контракт на поставку второй партии американских противотанковых комплексов Javelin.