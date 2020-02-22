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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует 5 марта обсудить ситуацию в провинции Идлиб с российским и французским коллегами Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном, а также канцлером Германии Ангелой Меркель.
Такое заявление он сделал 21 февраля в Измире во время выступления, передает TACC.
— Тема Идлиб — такая же важная, как это раньше было с Африн и территориями, где проводилась (операция ВС Турции — прим.) по этой теме я вчера выразил нашу решимость господину Путину, а также Меркель и Макрону. Я встречусь 5 марта... и мы снова обсудим эту тему, — сказал Эрдоган.
Накануне президент Турции также выразил мнение, что четырехсторонняя встреча по Сирии может пройти в марте в Стамбуле.
Отметим, что 20 февраля в 2020 году турецкие войска и подразделения сирийской оппозиции начали наступление на юго-востоке сирийской провинции Идлиб против армии Сирии.
Напомним, в октябре 2019 года Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии — в районах, расположенных у ее границы. Задача операции состояла в создании «зоны безопасности» на турецко-сирийской границе, чтобы переселить туда около миллиона сирийских беженцев с территории Турции. Через несколько недель Россия, Турция и Сирия договорились о приостановлении операции, однако боевые действия между турецкой стороной (которая поддерживает часть оппозиции в регионе) и сирийскими войсками (которых поддерживает Россия) не прекратились.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует 5 марта обсудить ситуацию в провинции Идлиб с российским и французским коллегами Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном, а также канцлером Германии Ангелой Меркель.
Такое заявление он сделал 21 февраля в Измире во время выступления, передает TACC.
— Тема Идлиб — такая же важная, как это раньше было с Африн и территориями, где проводилась (операция ВС Турции — прим.) по этой теме я вчера выразил нашу решимость господину Путину, а также Меркель и Макрону. Я встречусь 5 марта... и мы снова обсудим эту тему, — сказал Эрдоган.
Накануне президент Турции также выразил мнение, что четырехсторонняя встреча по Сирии может пройти в марте в Стамбуле.
Отметим, что 20 февраля в 2020 году турецкие войска и подразделения сирийской оппозиции начали наступление на юго-востоке сирийской провинции Идлиб против армии Сирии.
Напомним, в октябре 2019 года Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии — в районах, расположенных у ее границы. Задача операции состояла в создании «зоны безопасности» на турецко-сирийской границе, чтобы переселить туда около миллиона сирийских беженцев с территории Турции. Через несколько недель Россия, Турция и Сирия договорились о приостановлении операции, однако боевые действия между турецкой стороной (которая поддерживает часть оппозиции в регионе) и сирийскими войсками (которых поддерживает Россия) не прекратились.