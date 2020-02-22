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Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление правительства.
— Ирландский премьер-министр Лео Варадкар подал в отставку после неопределенного результата на недавних парламентских выборах в стране, — говорится в сообщении.
Варадкар, который находится у власти с 2017 года, заявил об отставке во время 45-минутной встречи с президентом страны Майклом Хиггинсом.
На недавних досрочных парламентских выборах в Ирландии три партии — Fine Gael, Fianna Fail и Sinn Fein — набрали почти равное количество голосов и не смогли сформировать коалицию.
Fine Gael — это левоцентристская политсила, 2011-м она заключила союз с лейбористами (которые тогда заняли второе место), а в 2016-м — с Fianna Fail, которая стала второй крупнейшей партией после Fine Gael.
Напомним, 15 января Правительство Российской Федерации подало в отставку.
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Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление правительства.
— Ирландский премьер-министр Лео Варадкар подал в отставку после неопределенного результата на недавних парламентских выборах в стране, — говорится в сообщении.
Варадкар, который находится у власти с 2017 года, заявил об отставке во время 45-минутной встречи с президентом страны Майклом Хиггинсом.
На недавних досрочных парламентских выборах в Ирландии три партии — Fine Gael, Fianna Fail и Sinn Fein — набрали почти равное количество голосов и не смогли сформировать коалицию.
Fine Gael — это левоцентристская политсила, 2011-м она заключила союз с лейбористами (которые тогда заняли второе место), а в 2016-м — с Fianna Fail, которая стала второй крупнейшей партией после Fine Gael.
Напомним, 15 января Правительство Российской Федерации подало в отставку.