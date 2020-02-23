В Харьковской области 22 февраля спасатели достали из воды тела двух погибших рыбаков — на ставке Прудянка и на Печенежском водохранилище.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области, один случай произошел в селе Прудянка Дергачевского района на местном пруду.

— По предварительным данным, на водоеме рыбачил 80-летний мужчина и провалился под лед. Местные жители пытались спасти рыбака, но через хрупкий лед им сделать это не удалось. После чего была вызвана спасательная служба, — говорится в сообщении.

Водолазы-спасатели подняли тело на поверхность и передали правоохранителям для проведения следственных действий.

Второй случай произошел на Печенежском водохранилище вблизи села Мартовое — там погиб 58-летний мужчина.