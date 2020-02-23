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Украинская группа Go-A победила в финале Национального отбора Евровидение 2020 года.
Так, 22 февраля состоялся финал Нацотбора, в который вышли 6 победителей обоих полуфиналов.
Группа Go-A получила максимальные 6 баллов как от жюри, так и от зрителей. Выступала она с песней «Соловей».
Согласно жеребьевке, участники выступали в нем в следующем порядке:
Go-A — украинская електрофольк-группа, объединяющая украинский аутентичный вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и мощный гитарный драйв.
Музыканты Go-A из разных городов Украины: основатель группы Тарас Шевченко — из Киева, Екатерина Павленко — из Нежина, Игорь Диденчук — из Луцка и Иван Григоряк — из Буковины.
Сам конкурс Евровидение-2020 состоится в мае этого года в Нидерландах, в городе Роттердаме.
Напомним, в финале национального отбора в прошлом году победила певица MARUV. Но Национальная общественная телерадиокомпания Украины 27 февраля приняла решение, согласно которому Украина не будет учавствовать в песенном конкурсе Евровидение в 2019 году. Отмечалось, что причиной такого решения стали выступления MARUV в России.
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Украинская группа Go-A победила в финале Национального отбора Евровидение 2020 года.
Так, 22 февраля состоялся финал Нацотбора, в который вышли 6 победителей обоих полуфиналов.
Группа Go-A получила максимальные 6 баллов как от жюри, так и от зрителей. Выступала она с песней «Соловей».
Согласно жеребьевке, участники выступали в нем в следующем порядке:
Go-A — украинская електрофольк-группа, объединяющая украинский аутентичный вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и мощный гитарный драйв.
Музыканты Go-A из разных городов Украины: основатель группы Тарас Шевченко — из Киева, Екатерина Павленко — из Нежина, Игорь Диденчук — из Луцка и Иван Григоряк — из Буковины.
Сам конкурс Евровидение-2020 состоится в мае этого года в Нидерландах, в городе Роттердаме.
Напомним, в финале национального отбора в прошлом году победила певица MARUV. Но Национальная общественная телерадиокомпания Украины 27 февраля приняла решение, согласно которому Украина не будет учавствовать в песенном конкурсе Евровидение в 2019 году. Отмечалось, что причиной такого решения стали выступления MARUV в России.