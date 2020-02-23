Украинская группа Go-A победила в финале Национального отбора Евровидение 2020 года.

Так, 22 февраля состоялся финал Нацотбора, в который вышли 6 победителей обоих полуфиналов.

Группа Go-A получила максимальные 6 баллов как от жюри, так и от зрителей. Выступала она с песней «Соловей».

Согласно жеребьевке, участники выступали в нем в следующем порядке:

KRUTЬ Jerry Heil Go-A David Axelrod KHAYAT TVORCHI

Go-A — украинская електрофольк-группа, объединяющая украинский аутентичный вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и мощный гитарный драйв.

Музыканты Go-A из разных городов Украины: основатель группы Тарас Шевченко — из Киева, Екатерина Павленко — из Нежина, Игорь Диденчук — из Луцка и Иван Григоряк — из Буковины.

Сам конкурс Евровидение-2020 состоится в мае этого года в Нидерландах, в городе Роттердаме.

Напомним, в финале национального отбора в прошлом году победила певица MARUV. Но Национальная общественная телерадиокомпания Украины 27 февраля приняла решение, согласно которому Украина не будет учавствовать в песенном конкурсе Евровидение в 2019 году. Отмечалось, что причиной такого решения стали выступления MARUV в России.