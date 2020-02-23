Житель Полтавской области извинился перед работниками полиции за то, что нецензурно выражался в их адрес во время протестных акций в Новых Санжарах в день эвакуации украинцев и иностранцев из Китая.

Видео с извинениями обнародовала пресс-служба Министерства внутренних дел.

Мужчина рассказал, что во время протестов подошел к полицейским и «нецензурными словами начал с ними разговаривать».

— Очень раскаиваюсь перед полицейскими за то, что я так выразился. Я не хотел этого делать, был в состоянии алкогольного опьянения, — сказал он.

Напомним, самолет с эвакуированными из китайского города Ухань украинцами и иностранцами утром 20 февраля приземлился в Харькове. На борту находились 45 украинцев и 27 иностранцев, а также экипаж и врачи. Отмечается, что все были здоровы и без симптомов коронавируса.

Вечером 20 февраля их привезли в медицинский центр в поселке Новые Санжары в Полтавской области. Местные жители целый день блокировали дорогу, чтобы не пропустить автобусы с эвакуированными и требовали не размещать их в местном медучреждении. Впрочем, когда автобусы подъехали. правоохранители оттеснили их и освободили дорогу.

Однако не обошлось без столкновений: агрессивно настроенные люди бросали камни как в милиции, так и в автобусы с эвакуированными украинцами и иностранцами. Также один из мужчин пытался наехать на полицейских автомобилем, а одному из правоохранителей камнем проломили голову. В общем пострадали 9 правоохранителей и один гражданский. Полиция возбудила 5 уголовных дел.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что акции протеста в нескольких регионах страны против размещения в местных медучреждениях украинцев, эвакуированных из Китая, имели политическую поддержку. Позже добавил, что заказчики и организаторы протестов против эвакуированных из Уханя понесут ответственность.

Как стало известно, в субботу, 22 февраля, Президент Владимир Зеленский принял отставку председателя Тернопольской ОГА Игоря Сопеля в связи с ситуацией, возникшей в области из-за возвращения украинцев из Китая.