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Медики не обнаружили коронавирус у китаянки, которую сняли с поезда «Киев-Москва» в Брянске с высокой температурой.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.
— Исследования образцов, взятых у гражданки Китая, 20-21 февраля, которая путешествовала поездом «Киев-Москва», показало, что она не инфицирована новым коронавирусом, - сказано в сообщении.
Коронавирус также не выявили у 11 граждан Украины, которые путешествовали в том же вагоне, отрицательные анализы и у двоих проводников, которые обслуживали вагон. Отцепленный ранее вагон с пассажирами, 22 февраля, ночью было отправлено в Киев. Госпитализированных ранее украинцев также отпустили из больницы.
Ранее сообщалось, что пассажирку, гражданку Китая с симптомами респираторного заболевания обнаружили во время прохождения таможенно-пограничного контроля на железнодорожной станции Суземка (РФ).
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Медики не обнаружили коронавирус у китаянки, которую сняли с поезда «Киев-Москва» в Брянске с высокой температурой.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.
— Исследования образцов, взятых у гражданки Китая, 20-21 февраля, которая путешествовала поездом «Киев-Москва», показало, что она не инфицирована новым коронавирусом, - сказано в сообщении.
Коронавирус также не выявили у 11 граждан Украины, которые путешествовали в том же вагоне, отрицательные анализы и у двоих проводников, которые обслуживали вагон. Отцепленный ранее вагон с пассажирами, 22 февраля, ночью было отправлено в Киев. Госпитализированных ранее украинцев также отпустили из больницы.
Ранее сообщалось, что пассажирку, гражданку Китая с симптомами респираторного заболевания обнаружили во время прохождения таможенно-пограничного контроля на железнодорожной станции Суземка (РФ).