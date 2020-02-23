На первичных голосованиях Демократической партии в штате Невада, победил сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, по предварительным данным за него проголосвали более сорока процентов.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Победа на так называемых кокусах в Неваде увеличивает шансы Берни Сандерса, на победу в борьбе за номинацию в президенты от Демократической партии.

По данным экзит-полов, за Берни Сандерса отдали свои голоса большая часть избирателей во всех категориях, за исключением людей старше 65 лет.

Невада – третий штат, в котором прошли первичные голосования. В отличие от Айовы и Нью-Гемпшира, этнические меньшинства составляют в нем значительную часть электората. До сих пор уровень поддержки Бени Сандерса этой категорией избирателей был невысок.

Занявший второе место бывший вице-президент Джо Байден получил меньше 20 процентов голосов. Для него критическими станут следующие первичные выборы в Южной Каролине, где ему, по мнению наблюдателей, требуется только победа.

Провалы Джо Байдена в Айове и Нью-Гемпшире и сравнительно скромный результат в Неваде отразились на его общенациональных рейтингах. Он считался фаворитом в борьбе за номинацию в президенты от Демократической партии весь 2019 год. Сейчас Джо Байдена в среднем поддерживают около 18 процентов демократов, Берни Сандерса - около 29. Оппоненты Берни Сандерса, принадлежащие к центристскому крылу Демократической партии считают, что его номинация в президенты обеспечит партии проигрыш на всеобщих выборах в ноябре, поскольку большинство американцев не проголосует за кандидата, называющего себя демократическим социалистом и предлагающего радикальные социально-экономические перемены.

Напомним, ранее стало известно, что Россия хочет поддержать на выборах президента США сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Сам Берни Сандерс предостерег Россию от попыток вмешательства в выборы в США после получения информации, что Москва якобы пытается помочь его кампании.