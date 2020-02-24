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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что все матчи 26-го тура Серии А могут быть перенесены из-за случаев заболевания коронавирусом в стране.
Об этом сообщает Football Italia.
— Я сомневаюсь, что всего за одну неделю мы сможем замедлить распространение вируса настолько, чтобы возобновить спортивные матчи и соревнования. Мы постоянно мониторим ситуацию и будем оценивать ее. Посмотрим, как поведет себя инфекция. Мы держим руку на пульсе и в ближайшее время решим, безопасно ли проводить футбольные матчи, - приводит слова Конте
В настоящий момент в Италии подтверждено более 100 случаев заболевания коронавирусом.
Ранее власти северной Италии в пятницу распорядились закрыть школы, бары и другие общественные места в 10 городах после целого ряда новых случаев заболевания коронавирусом.
Также итальянский модельер Джорджо Армани принял решение на одну неделю приостановить работу фабрик в ряде регионов страны, а также закрыть офис в Милане из-за распространения коронавируса на севере Италии.
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что все матчи 26-го тура Серии А могут быть перенесены из-за случаев заболевания коронавирусом в стране.
Об этом сообщает Football Italia.
— Я сомневаюсь, что всего за одну неделю мы сможем замедлить распространение вируса настолько, чтобы возобновить спортивные матчи и соревнования. Мы постоянно мониторим ситуацию и будем оценивать ее. Посмотрим, как поведет себя инфекция. Мы держим руку на пульсе и в ближайшее время решим, безопасно ли проводить футбольные матчи, - приводит слова Конте
В настоящий момент в Италии подтверждено более 100 случаев заболевания коронавирусом.
Ранее власти северной Италии в пятницу распорядились закрыть школы, бары и другие общественные места в 10 городах после целого ряда новых случаев заболевания коронавирусом.
Также итальянский модельер Джорджо Армани принял решение на одну неделю приостановить работу фабрик в ряде регионов страны, а также закрыть офис в Милане из-за распространения коронавируса на севере Италии.