Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что все матчи 26-го тура Серии А могут быть перенесены из-за случаев заболевания коронавирусом в стране.

Об этом сообщает Football Italia.

— Я сомневаюсь, что всего за одну неделю мы сможем замедлить распространение вируса настолько, чтобы возобновить спортивные матчи и соревнования. Мы постоянно мониторим ситуацию и будем оценивать ее. Посмотрим, как поведет себя инфекция. Мы держим руку на пульсе и в ближайшее время решим, безопасно ли проводить футбольные матчи, - приводит слова Конте

В настоящий момент в Италии подтверждено более 100 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее власти северной Италии в пятницу распорядились закрыть школы, бары и другие общественные места в 10 городах после целого ряда новых случаев заболевания коронавирусом.

Также итальянский модельер Джорджо Армани принял решение на одну неделю приостановить работу фабрик в ряде регионов страны, а также закрыть офис в Милане из-за распространения коронавируса на севере Италии.