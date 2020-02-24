Как сообщает Reuters, аукционный дом Artcurial определил начальную стоимость работы в €150 тысяч.

Пока неизвестно, кто стал владельцем картины.

«Мона Лизу» из 330 кубиков Рубика собрал французский уличный художник под псевдонимом «Захватчик» в 2005 году.

Художник работает анонимно и обычно ночью. Также он носит маску. В одном из интервью «Захватчик» рассказал, что только несколько друзей знают его истинное лицо. Кроме того, родители художника считают, что он работает плиточником в строительной отрасли.

«Захватчик» начал создавать мозаики в Париже в 90-х годах. Он известен произведениями из мозаики, похожей на пиксели в 8-битных видеоиграх 1970-х годов.

Напомним, в Германии в городе Потсдам на показ выставили картину французского художника Клода Моне под названием «Стога» (Meules, 1890 год). Последний раз эту картину публично представляли в 1945 году.