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Как сообщает Reuters, аукционный дом Artcurial определил начальную стоимость работы в €150 тысяч.
Пока неизвестно, кто стал владельцем картины.
«Мона Лизу» из 330 кубиков Рубика собрал французский уличный художник под псевдонимом «Захватчик» в 2005 году.
Художник работает анонимно и обычно ночью. Также он носит маску. В одном из интервью «Захватчик» рассказал, что только несколько друзей знают его истинное лицо. Кроме того, родители художника считают, что он работает плиточником в строительной отрасли.
«Захватчик» начал создавать мозаики в Париже в 90-х годах. Он известен произведениями из мозаики, похожей на пиксели в 8-битных видеоиграх 1970-х годов.
Напомним, в Германии в городе Потсдам на показ выставили картину французского художника Клода Моне под названием «Стога» (Meules, 1890 год). Последний раз эту картину публично представляли в 1945 году.
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Как сообщает Reuters, аукционный дом Artcurial определил начальную стоимость работы в €150 тысяч.
Пока неизвестно, кто стал владельцем картины.
«Мона Лизу» из 330 кубиков Рубика собрал французский уличный художник под псевдонимом «Захватчик» в 2005 году.
Художник работает анонимно и обычно ночью. Также он носит маску. В одном из интервью «Захватчик» рассказал, что только несколько друзей знают его истинное лицо. Кроме того, родители художника считают, что он работает плиточником в строительной отрасли.
«Захватчик» начал создавать мозаики в Париже в 90-х годах. Он известен произведениями из мозаики, похожей на пиксели в 8-битных видеоиграх 1970-х годов.
Напомним, в Германии в городе Потсдам на показ выставили картину французского художника Клода Моне под названием «Стога» (Meules, 1890 год). Последний раз эту картину публично представляли в 1945 году.