Из управления информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Николаевской облгосадминистрации в один день уволились три сотрудника пресс-службы.

Об этом свидетельствуют их публикации в социальной сети Facebook.

Как стало известно, из пресс-службы ОГА уволились Дмитрий Наумчук, Инна Пидвысоцкая и Елена Федорчак.

«Когда уже не будет так, как было раньше, а будет иначе», - так прокомментировала свое увольнение Инна Пидвысоцкая у себя в Facebook.

Дмитрий Наумчук сообщил, что решение о завершении работы в пресс-службе Николаевской ОГА было принято две недели назад.

«Две недели назад мы приняли взвешенное решение о завершении работы в пресс-службе Николаевской ОГА. С завтрашнего дня - мы там не работаем», - написал Дмитрий Наумчук в пятницу вечером, 21 февраля, в Facebook.

Как известно, в пятницу, 21 февраля глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник провел закрытую пресс-конференцию для представителей газет. При этом представителей других СМИ по требованию губернатора с мероприятия выгнали, закрыв дверь изнутри. В связи с этим журналисты изданий «НикВести» и «Мой город» написали заявление в полицию с просьбой дать оценку и принять меры по отношению к чиновникам Николаевской ОГА, препятствовавшим их работе.

По данному факту следователями Центрального отдела полиции начато расследование уголовного производства, предусмотренного частью 1 статьи 171 Уголовного кодекса Украины (Препятствование журналистской деятельности). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, журналисты в Николаеве жаловались на закрытость областной государственной администрации из-за того, что их не приглашают на мероприятия с участием руководства ОГА, кроме возложений цветов.

В сентябре 2019 года глава Николаевской ОГА Александр Стадник сообщил, что команда провела мониторинг всех местных СМИ, за месяц до его назначения, он знает всех бенефициаров и других людей, которые «стоят за изданиями». Глава ОГА заявил тогда, что не стоит руководствоваться информацией, которую публикуют медиа.

После этого николаевский губернатор раскритиковал работу николаевских средств массовой информации и заявил, что журналисты много пишут о политике, но умалчивают такие важные темы, как проблема с аварийным Варваровским мостом в Николаеве.

Также глава Николаевской ОГА обвинил главного редактора издания «НикВести» Олега Деренюгу в распространении фейковой информации относительно работы его команды.

В июле 2019 года во время визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы чиновники не ограничивали средства массовой информации в доступе на различные мероприятия, в том числе и с его участием.