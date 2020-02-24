16% украинцев считают обвинения группы людей в убийстве журналиста Павла Шеремета обоснованными, 19% считают их необоснованными.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова, пишет hromadske.

Также 17% опрошенных отметили, что обоснованность обвинений вызывает у них сомнения. В то же время 16% респондентов не интересуются ходом дела Шеремета, а 32% сказали, что не владеют достаточной информацией, чтобы ответить.

Согласно результатам, чаще других обвинения считают обоснованными сторонники партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 32%. Среди сторонников «Слуги Народа» 21% считает обвинения обоснованными, а 28% — наоборот.

Среди сторонников «Батькивщины» 18,5% считают обвинения обоснованными, а 45% — нет. Среди сторонников «Европейской солидарности» считают обвинения необоснованными 72,5%.

Исследование провели с 13 по 17 февраля 2020 года. Опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, что 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета. Впоследствии полиция дала брифинг, правоохранители назвали пятерых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Грищенко, известные под кличками «Пума» и «Буча». По данным следствия, Антоненко и Кузьменко закладывали взрывчатку под авто Павла Шеремета.