Об этом она рассказала в интервью «Детектор медиа».

— Он наш коллега из списка партии... Пока условный руководитель проекту — Александр Божков. Он пока нас консультирует. О главном редакторе мы думаем, в ближайшее время у меня будет несколько встреч, — отметила Кравчук.

Сколько именно денег направят на канал она не уточнила, но добавила, что на информирование людей следует тратить 1/8 бюджета партии («Слуга народа» получит из госбюджета в 2020 году на свою уставную деятельность более 140,5 млн грн, или примерно $5,73 млн).

Интернет-канал, по словам Кравчук, планируют запустить в марте.

— Поэтому мы уже завели аккаунт, уже выбираем логотип, будем набирать материал в оффлайне, и затем перейдем в формат полноценного стрима... Мы бы хотели, чтобы сигнал шел 24 часа в сутки, — сказала депутат.

Напомним, 15 февраля после съезда партии «Слуга народа» стало известно, что она создаст свой интернет-канал «Слуга-ТВ», на котором планируют отвечать на вопросы представителей региональных властей и журналистов.