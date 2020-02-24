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Об этом она рассказала в интервью «Детектор медиа».
— Он наш коллега из списка партии... Пока условный руководитель проекту — Александр Божков. Он пока нас консультирует. О главном редакторе мы думаем, в ближайшее время у меня будет несколько встреч, — отметила Кравчук.
Сколько именно денег направят на канал она не уточнила, но добавила, что на информирование людей следует тратить 1/8 бюджета партии («Слуга народа» получит из госбюджета в 2020 году на свою уставную деятельность более 140,5 млн грн, или примерно $5,73 млн).
Интернет-канал, по словам Кравчук, планируют запустить в марте.
— Поэтому мы уже завели аккаунт, уже выбираем логотип, будем набирать материал в оффлайне, и затем перейдем в формат полноценного стрима... Мы бы хотели, чтобы сигнал шел 24 часа в сутки, — сказала депутат.
Напомним, 15 февраля после съезда партии «Слуга народа» стало известно, что она создаст свой интернет-канал «Слуга-ТВ», на котором планируют отвечать на вопросы представителей региональных властей и журналистов.
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Об этом она рассказала в интервью «Детектор медиа».
— Он наш коллега из списка партии... Пока условный руководитель проекту — Александр Божков. Он пока нас консультирует. О главном редакторе мы думаем, в ближайшее время у меня будет несколько встреч, — отметила Кравчук.
Сколько именно денег направят на канал она не уточнила, но добавила, что на информирование людей следует тратить 1/8 бюджета партии («Слуга народа» получит из госбюджета в 2020 году на свою уставную деятельность более 140,5 млн грн, или примерно $5,73 млн).
Интернет-канал, по словам Кравчук, планируют запустить в марте.
— Поэтому мы уже завели аккаунт, уже выбираем логотип, будем набирать материал в оффлайне, и затем перейдем в формат полноценного стрима... Мы бы хотели, чтобы сигнал шел 24 часа в сутки, — сказала депутат.
Напомним, 15 февраля после съезда партии «Слуга народа» стало известно, что она создаст свой интернет-канал «Слуга-ТВ», на котором планируют отвечать на вопросы представителей региональных властей и журналистов.