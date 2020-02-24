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Депутат Николаевского облсовета, руководитель областной организации партии «Наш край» Юрий Кормышкин предложил помощь руководству города и департаменту ЖКХ в ликвидации последствий стихии.
Об этом сообщили в пресс-службе партии «Наш край».
- Сегодня непогода застала всех нас врасплох. Такого ветра давно не было и, как видим, Николаев оказался не готов справиться со стихией. Я понимаю, какой объем работы сегодня свалился на наши службы, поэтому не могу сидеть в стороне, сложа руки! Я, как руководитель ООО СП «ПАЕК», как глава партии «Наш край» в области, как житель города Николаева готов помочь в ликвидации последствий урагана: могу предоставить технику, топливо и какую-либо другую посильную помощь городу. Если моя помощь потребуется, мэр города Николаева Александр Сенкевич и руководство мдепартамента ЖКХ, вы можете обращаться в пресс-службу предприятия, - написал в обращении Юрий Кормышкин.
Также депутат призвал присоединиться коллег предпринимателей и иобъединить усилия в ликвидации последствий стихии.
Напомним, в Николаеве до конца суток 24 февраля объявлено штормовое предупреждение.
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Депутат Николаевского облсовета, руководитель областной организации партии «Наш край» Юрий Кормышкин предложил помощь руководству города и департаменту ЖКХ в ликвидации последствий стихии.
Об этом сообщили в пресс-службе партии «Наш край».
- Сегодня непогода застала всех нас врасплох. Такого ветра давно не было и, как видим, Николаев оказался не готов справиться со стихией. Я понимаю, какой объем работы сегодня свалился на наши службы, поэтому не могу сидеть в стороне, сложа руки! Я, как руководитель ООО СП «ПАЕК», как глава партии «Наш край» в области, как житель города Николаева готов помочь в ликвидации последствий урагана: могу предоставить технику, топливо и какую-либо другую посильную помощь городу. Если моя помощь потребуется, мэр города Николаева Александр Сенкевич и руководство мдепартамента ЖКХ, вы можете обращаться в пресс-службу предприятия, - написал в обращении Юрий Кормышкин.
Также депутат призвал присоединиться коллег предпринимателей и иобъединить усилия в ликвидации последствий стихии.
Напомним, в Николаеве до конца суток 24 февраля объявлено штормовое предупреждение.