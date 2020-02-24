Из-за сильного ветра в Николаеве ограничили для грузового транспорта движение по Ингульскому и Варваровскому мостам.

Такое решение было принято сегодня, 24 февраля в ходе внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Николаева, пишет Отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

Как сообщил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Александр Герасименя, по состоянию на 15:00 поступила информация о повреждении 38 кровель жилых и административных зданий, 24 школ и 8 детсадов, упало 136 деревьев, повреждены трубы котельной КП «Николаевоблтеплоэнерго», снесено несколько билбордов.

Помимо этого повреждены Ингульский понтонный пешеходный мост (оторвался от крепления на берегу) и Аляудский мост.

— Во избежание аварийных ситуаций временно ограничено движение для большегрузного транспорта по Южнобугскому (Варваровскому, - прим.) и Ингульскому мостам. Патрульная полиция установила посты на въезде в город, - сказано в сообщении.

Отмечается, что над ликвидацией последствий стихии работают специалисты Главного управления ГСЧС в Николаевской области, 10 групп горноспасательного отряда, подрядчики департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета.

— Основное внимание сейчас направлено на уборку деревьев из проезжей части и в местах, где они угрожают жизни и здоровью граждан, восстановление контактных линий и налаживание движения электротранспорта, - сказано в сообщении.

По словам директора КП «Николаевэлектротранс» Владимира Евтушенко, аварийные бригады уже ликвидировали повреждения и убрали упавшие деревья на линии.

По сообщению Гидрометцентра, стихия успокоится до 21:00. Работа по ликвидации последствий стихии не прекращается. Специалисты администраций обследуют территории районов, осуществляется ручная уборка сломанных веток на улицах города.

При этом отмечается, что в ближайшее время продолжится сбор и систематизация информации об ущербе, нанесенном ураганом.

— Просим николаевцев сообщать о последствиях непогоды по телефонам службы оперативного реагирования 1588: (0512) 711-588; (0512) 533-588, - сказано в сообщении.

Напомним, в Николаеве до конца суток 24 февраля объявлено штормовое предупреждение. В Николаевском гидрометеорологическом центре объявили «красный» уровень опасности.