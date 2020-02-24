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Об этом сообщили в пресс-службе Шестого апелляционного административного суда Киева.
В суде отметили, что постановлением от 17 февраля 2020 года принят отказ Насирова от исковых требований о восстановлении его на должности главы ГФС. Также решение предыдущей инстанции о восстановлении его в должности признано недействительным.
В суде пояснили, что своим последним решением они оставили в силе только часть, которая признает противоправным и отменяет распоряжение Кабмина об увольнении Насирова.
То есть, апелляционная инстанция подтвердила незаконность увольнения Насирова, но восстанавливать его в должности не будут. И восстанавливать негде, потому как ГФС реорганизовали.
Насирова отстранили от должности руководителя ГФС в начале марта 2017 года, сразу после того, как детективы НАБУ задержали его и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 100 млн грн. Тогда жена внесла за него залог.
В то же время освободили Насирова только через год: 31 января 2018 года Кабинет министров освободил экс-чиновника из-за того, что он имеет гражданство Великобритании, запрещенное законом при исполнении обязанностей главы ГФС.
В ноябре 2017 года Насирову вручили обвинительный акт. По версии следствия, Насиров дал разрешение на рассрочку налоговых долгов предприятиям народного депутата Александра Онищенко. Тем самым нанес ущерб бюджету на 2 млрд грн ($80 тыс.), считают в специализированной антикоррупционной прокуратуре.
11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева восстановил в должности экс-главу ГФС Романа Насирова и приказал выплатить ему компенсацию 184 тыс. грн ($7,3 тыс.). Представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Вадим Денисенко заявил, что правительство обжалует восстановление Насирова.
18 декабря 2018 года Кабинет министров постановил реорганизовать Государственную фискальную службу (ГФС) Украины и образовать Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу. В конце марта 2019 года Кабинет министров принял решение об объявлении конкурса на должности главы Государственной налоговой службы и главы Государственной таможенной службы.
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Об этом сообщили в пресс-службе Шестого апелляционного административного суда Киева.
В суде отметили, что постановлением от 17 февраля 2020 года принят отказ Насирова от исковых требований о восстановлении его на должности главы ГФС. Также решение предыдущей инстанции о восстановлении его в должности признано недействительным.
В суде пояснили, что своим последним решением они оставили в силе только часть, которая признает противоправным и отменяет распоряжение Кабмина об увольнении Насирова.
То есть, апелляционная инстанция подтвердила незаконность увольнения Насирова, но восстанавливать его в должности не будут. И восстанавливать негде, потому как ГФС реорганизовали.
Насирова отстранили от должности руководителя ГФС в начале марта 2017 года, сразу после того, как детективы НАБУ задержали его и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 100 млн грн. Тогда жена внесла за него залог.
В то же время освободили Насирова только через год: 31 января 2018 года Кабинет министров освободил экс-чиновника из-за того, что он имеет гражданство Великобритании, запрещенное законом при исполнении обязанностей главы ГФС.
В ноябре 2017 года Насирову вручили обвинительный акт. По версии следствия, Насиров дал разрешение на рассрочку налоговых долгов предприятиям народного депутата Александра Онищенко. Тем самым нанес ущерб бюджету на 2 млрд грн ($80 тыс.), считают в специализированной антикоррупционной прокуратуре.
11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева восстановил в должности экс-главу ГФС Романа Насирова и приказал выплатить ему компенсацию 184 тыс. грн ($7,3 тыс.). Представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Вадим Денисенко заявил, что правительство обжалует восстановление Насирова.
18 декабря 2018 года Кабинет министров постановил реорганизовать Государственную фискальную службу (ГФС) Украины и образовать Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу. В конце марта 2019 года Кабинет министров принял решение об объявлении конкурса на должности главы Государственной налоговой службы и главы Государственной таможенной службы.