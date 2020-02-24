Об этом сообщили в пресс-службе Шестого апелляционного административного суда Киева.

В суде отметили, что постановлением от 17 февраля 2020 года принят отказ Насирова от исковых требований о восстановлении его на должности главы ГФС. Также решение предыдущей инстанции о восстановлении его в должности признано недействительным.

В суде пояснили, что своим последним решением они оставили в силе только часть, которая признает противоправным и отменяет распоряжение Кабмина об увольнении Насирова.

То есть, апелляционная инстанция подтвердила незаконность увольнения Насирова, но восстанавливать его в должности не будут. И восстанавливать негде, потому как ГФС реорганизовали.