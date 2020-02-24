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24 февраля на приеме у главы Николаевского областного совета Виктории Москаленко побывали представители Даниловского сельского совета Березанского района вместе с депутатом облсовета Александром Каражеем.
Об этом сообщает пресс-служба областного совета.
В сообщении отмечается, что люди категорически против объединения с перспективным планом, согласно которому Даниловский сельский совет указан в составе Нечаянской громады (Николаевский район).
«Представители Даниловского сельского совета выразили желание местных жителей не придерживаться перспективного плана и присоединиться к Березанской поселковой ОТГ. Свою позицию заявители обосновали экономической и географической целесообразностью», — говорится в сообщении.
Виктория Москаленко отметила, что в данной ситуации есть две составляющих процесса. Первая — состоятельность громады. Критерии, позволяющие оценить ее уровень, определены Постановлением Кабинета Министров Украины. Перспективный план приводит в соответствие с законодательством Николаевская областная государственная администрация и утверждает Министерство регионального развития Украины.
— Вторая составляющая — люди. О будущем громады должны заботиться именно ее жители. Им должна принадлежать определенная инициатива. Ведь, когда они решаются на объединение, принимают решения самостоятельно и взвешенно, учитывая вызовы с которыми столкнутся позже. Поэтому, мы ждем от Даниловского сельсовета действий, — отметила Виктория Москаленко.
Напомним, ранее на собрании членов регионального отделения Ассоциации городов Украины жители села Даниловка Березанского района выступили против присоединения к Нечаянской ОТГ.
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24 февраля на приеме у главы Николаевского областного совета Виктории Москаленко побывали представители Даниловского сельского совета Березанского района вместе с депутатом облсовета Александром Каражеем.
Об этом сообщает пресс-служба областного совета.
В сообщении отмечается, что люди категорически против объединения с перспективным планом, согласно которому Даниловский сельский совет указан в составе Нечаянской громады (Николаевский район).
«Представители Даниловского сельского совета выразили желание местных жителей не придерживаться перспективного плана и присоединиться к Березанской поселковой ОТГ. Свою позицию заявители обосновали экономической и географической целесообразностью», — говорится в сообщении.
Виктория Москаленко отметила, что в данной ситуации есть две составляющих процесса. Первая — состоятельность громады. Критерии, позволяющие оценить ее уровень, определены Постановлением Кабинета Министров Украины. Перспективный план приводит в соответствие с законодательством Николаевская областная государственная администрация и утверждает Министерство регионального развития Украины.
— Вторая составляющая — люди. О будущем громады должны заботиться именно ее жители. Им должна принадлежать определенная инициатива. Ведь, когда они решаются на объединение, принимают решения самостоятельно и взвешенно, учитывая вызовы с которыми столкнутся позже. Поэтому, мы ждем от Даниловского сельсовета действий, — отметила Виктория Москаленко.
Напомним, ранее на собрании членов регионального отделения Ассоциации городов Украины жители села Даниловка Березанского района выступили против присоединения к Нечаянской ОТГ.