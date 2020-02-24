В Кировоградской области зафиксировано два летальных случая от осложнений гриппа.

Об этом сообщает пресс-службА Кировоградского областного лабораторного центра.

Как сообщается, от осложнения гриппа умер 61-летний житель Новоархангельского района и 52-летний житель Александровского района.

— Оба мужчины находились в группе медицинского риска, имели сопутствующие хронические заболевания, против гриппа не были привиты, - говорится в сообщении.

Кроме того, в области лабораторно подтверждено пять случаев гриппа А и два - В. Они также не были привиты от гриппа.

Напомним, в Ровенской области зарегистрировали третий случай смерти от осложнений гриппа. В этот раз умер 43-летний мужчина, который не был вакцинирован против гриппа.