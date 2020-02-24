Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Там отмечают, что посла вызвали из-за размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой «Республики Крым».

Отмечают, что Ацу Йовановичу отметили, «чтобы подобные факты не повторялись в будущем».

— Посол Сербии признал указанный досадный факт, а также подтвердил неизменность поддержки территориальной целостности и государственного суверенитета Украины со стороны Сербии, — уточнили в ведомстве.

В декабре 2019 года Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана Самата Ордабаева в связи с заявлением президента этой страны Касым-Жомарт Токаева об аннексии Крыма.

Напомним, на территории украинского Крыма 16 марта 2014 года состоялся непризнанный мировым сообществом так называемый «референдум» о статусе полуострова. Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ». Таким образом Россия аннексировала украинскую территорию.

Украина, Европейский союз и Соединенные Штаты не признали результаты голосования на так называемом «референдуме» и ввели санкции против России.