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Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Там отмечают, что посла вызвали из-за размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой «Республики Крым».
Отмечают, что Ацу Йовановичу отметили, «чтобы подобные факты не повторялись в будущем».
— Посол Сербии признал указанный досадный факт, а также подтвердил неизменность поддержки территориальной целостности и государственного суверенитета Украины со стороны Сербии, — уточнили в ведомстве.
В декабре 2019 года Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана Самата Ордабаева в связи с заявлением президента этой страны Касым-Жомарт Токаева об аннексии Крыма.
Напомним, на территории украинского Крыма 16 марта 2014 года состоялся непризнанный мировым сообществом так называемый «референдум» о статусе полуострова. Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ». Таким образом Россия аннексировала украинскую территорию.
Украина, Европейский союз и Соединенные Штаты не признали результаты голосования на так называемом «референдуме» и ввели санкции против России.
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Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Там отмечают, что посла вызвали из-за размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой «Республики Крым».
Отмечают, что Ацу Йовановичу отметили, «чтобы подобные факты не повторялись в будущем».
— Посол Сербии признал указанный досадный факт, а также подтвердил неизменность поддержки территориальной целостности и государственного суверенитета Украины со стороны Сербии, — уточнили в ведомстве.
В декабре 2019 года Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана Самата Ордабаева в связи с заявлением президента этой страны Касым-Жомарт Токаева об аннексии Крыма.
Напомним, на территории украинского Крыма 16 марта 2014 года состоялся непризнанный мировым сообществом так называемый «референдум» о статусе полуострова. Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ». Таким образом Россия аннексировала украинскую территорию.
Украина, Европейский союз и Соединенные Штаты не признали результаты голосования на так называемом «референдуме» и ввели санкции против России.