Исполнительный комитет Первомайского горсовета опубликовал письма, которые в течение нескольких лет направлял в управление инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации с просьбой выделить деньги на ремонт дорог в городе.

Соответствующие документы опубликовали на официальной странице исполкома Первомайского горсовета в Facebook.

В заявлении исполнительного комитета отметили, что ежегодно писали обращения в ОГА, начиная с 2016 года.

«На контроле исполнительного комитета Первомайского городского совета находится решение Николаевского областного совета «Об утверждении Программы развития автомобильных дорог общего пользования Николаевской области на 2016 — 2018 год» (действующей на сегодня). Согласно данной программе, исполнительный комитет Первомайского городского совета ежегодно направляет в управление инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации информацию о состоянии запланированных работ по ремонту дорог в городе Первомайске на текущий год и информацию о необходимости привлечения средств из государственного бюджета на выполнение капитальных работ по ремонту дорог в городе Первомайске», — говорится в сообщении.

Так, указывается, что горсовет сообщал о необходимости выделения средств на ремонт участков дорог госзначения «КПП «Тимково» — Олександровка» в пределах города по улице Каменномостовской и проспекту Труда и Т-15-04 «Первомайск — Новоукраинка» по улице Киевской.

Общая стоимость ремонта всех участков составляет 11,2 миллиона гривен. В письмах также указано, что на три из четырех участков изготовлена проектно-сметная документация. Еще на один — в стадии разработки.

Напомним, что 22 февраля, жители Первомайска вышли на акцию протеста из-за состояния дорог в городе и районе. В частности, перед митингующими выступила мэр города Людмила Дромашко, объяснив, что область получила 500 миллионов гривен на дороги, однако, областная власть в лице губернатора Александра Стадника не посчитала нужным распределить хоть часть этих денег на Первомайск.

На акции депутат горсовета от БПП, отец нардепа от «Слуги народа» Максима Дырдина Евгений Дырдин заявил, что жители хотят, чтобы губернатора Александра Стадника сменили, так как он их не слышит.

В итоге митингующие ушли перекрывать трассу на Киев, заявив, что губернатор «на них положил».

Позже Александр Стадник опубликовал в Facebook пост, в котором заявил, что некие политические силы используют людей и из проблемы, чтобы дестабилизировать ситуацию в области.

«После своего назначения я уделил много времени изучению, не только социально-экономического состояния региона, а также его политической жизни. Поэтому сейчас, понимая глубинные политические процессы, у меня вызывают возмущение попытки определенных политических сил и деловых кругов искажать информацию и использовать людей в своих целях и дестабилизировать жизнь области», — написал он.

Также глава ОГА заявил, что в 2019 году местные власти не отстаивали необходимость выделения средств на ремонт дорог в Первомайске.