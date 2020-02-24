Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник проигнорировал обращение народного депутата Украины от партии «Слуга народа» Максима Дырдина о выделении денег на ремонт дорог в Первомайске.

Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

— Сегодня с утра в Киеве я снова провел переговоры с должностными лицами по поводу сложившейся ситуации вокруг вопроса социально несправедливого распределения средств Николаевской ОГА на ремонт дорог в Николаевской области за счет государственной субвенции, в том числе в Первомайске. Ситуация непростая, - написал Максим Дырдин.

Он также сообщил, что в связи со сложившейся ситуацией руководство Первомайска подавало документы в Николаевскую облгосадминистрацию, однако, как пишет нардеп, этого оказалось недостаточно. Речь идет о письмах, которые исполнительный комитет Первомайского горсовета в течение нескольких лет направлял в управление инфраструктуры Николаевской ОГА с просьбой выделить деньги на ремонт дорог в городе.

— Поэтому упреки о том, что никто «палец о палец» не ударял являются сомнительными, - отметил Максим Дырдин.

По словам нардепа, он также писал официальные обращения в Николаевскую ОГА относительно распределения денег на ремонт дорог в Первомайке, однако его просьбу проигнорировали.

— Хочу заверить общество, что я, как народный депутат Украины, не только ударял «палец в палец», но и встречался, и обращал внимание на несправедливость распределения средств, и писал официальные обращения в ОГА. Мною были приложены все усилия, однако это было проигнорировано, - написал Максим Дырдин.

Также он надеется, что по результатам встреч в Киеве, данная ситуация измениться в марте 2020 года.

— Продолжаю работать в этом направлении, - добавил нардеп.

Напомним, что 22 февраля, жители Первомайска вышли на акцию протеста из-за состояния дорог в городе и районе.