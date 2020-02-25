Расширенный до 90 дней в течение полугода срок безвизового пребывания в Аргентине для граждан Украины начнет действовать с 14 марта.

Об этом сообщило в Facebook Министерство иностранных дел.

— С 14 марта вдвое увеличивается срок безвизового пребывания граждан Украины на территории Аргентины: с 90 дней в течение календарного года до 90 дней в течение 180 дней, - говорится в сообщении.

Аналогичное упрощение визового режима взаимно применяется украинской стороной для граждан Аргентины, сообщили в МИД.

В июле 2019 Кабмин одобрил распоряжение о подписании протокола между правительствами Украины и Аргентины о внесении изменений в соглашение об отмене виз, которым предусмотрено увеличение срока пребывания без виз на территории государств.

21 ноября 2019 года министр иностранных дел Вадим Пристайко и посол Аргентины Елена Л. Т. Микусински подписали соответствующий протокол.

Напомним, Кабинет Министров Украины сообщил о плане по подписанию двустороннего соглашения о введении безвизового режима с Гренадой.