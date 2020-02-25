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Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал королю страны заявление о своей отставке.
Об этом сообщает AP.
— Офис премьер-министра заявил в коротком сообщении, что 94-летний Махатхир подал в отставку в 13:00 по местному времени, - говорится в публикации.
Другие детали не были объявлены.
Незадолго до этого возглавляемая Махатхіром Объединенная партия сыновей земли Малайзии вышла из состава правящей коалиции «Альянс надежды».
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Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал королю страны заявление о своей отставке.
Об этом сообщает AP.
— Офис премьер-министра заявил в коротком сообщении, что 94-летний Махатхир подал в отставку в 13:00 по местному времени, - говорится в публикации.
Другие детали не были объявлены.
Незадолго до этого возглавляемая Махатхіром Объединенная партия сыновей земли Малайзии вышла из состава правящей коалиции «Альянс надежды».