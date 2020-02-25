Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал королю страны заявление о своей отставке.

Об этом сообщает AP.

— Офис премьер-министра заявил в коротком сообщении, что 94-летний Махатхир подал в отставку в 13:00 по местному времени, - говорится в публикации.

Другие детали не были объявлены.

Незадолго до этого возглавляемая Махатхіром Объединенная партия сыновей земли Малайзии вышла из состава правящей коалиции «Альянс надежды».