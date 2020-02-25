Об этом руководители альянса сообщают на своих страницах в соцсетях и на странице организации.

В частности, обыски проводят у Александра Галущенко, Андрея Перевезия и Шона Брайана. Организация связывает такие действия Национальной полиции Украины с политическим давлением на своих активистов.

— У нас с Александром Галущенко начались обыски, кто может помочь?, — написал Андрей Перевезий.

В комментариях к сообщению сообщают, что обыск проводят полицейские при поддержке спецподразделения КОРД. Обыск санкционирован постановлением одесского суда. Основанием для следственных действий стала статья 361 Уголовного Кодекса Украины «Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи».

Украинский киберальянс (Ukrainian Cyber Alliance) — сообщество украинских киберактивистив из разных городов Украины и уголков мира, возникшее весной 2016 из объединения двух групп киберактивистов FalconsFlame и Trinity, позже к альянсу присоединилась группа киберактивистов RUH8 и отдельные киберактивисты группы КиберХунта.

Напомним, ранее депутат Николаевского областного совета, глава облорганизации партии «Наш край» Юрий Кормышкин обвинил губернатора Александра Стадника в организации уголовного преследования против него. Депутат также сообщил о том, что сейчас готовят обыски у него дома и на его предприятиях.