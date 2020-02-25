Представители Демократической партии США потребовали от администрации президента Дональда Трампа ввести санкции в отношении Российской Федерации за факты, свидетельствующие о попытках вмешаться в президентские выборы 2020 года.

Об этом сообщает Reuters.

Демократы ссылаются на информацию разведки о том, что Кремль уже осуществлял попытки вмешаться в американские президентские выборы, которые состоятся в ноябре 2020 года.

Соответствующее обращение государственному секретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину адресовали сенаторы Чак Шумер, Боб Менендес и Шеррод Браун. Также они требуют ввести немедленно и решительно санкции против тех лиц, которые могут быть причастны к попыткам повлиять на американские выборы.

— Нужно сделать хотя бы это, что встать на США от этой серьезной угрозы нашей национальной безопасности и целостности нашего избирательного процесса, – написали они.

Попытки вмешательства в американские выборы в Кремле отрицают.

Согласно американскому законодательству, ввести санкции в отношении РФ за попытки вмешательства в предстоящие выборы, ссылаясь на данные разведки, вполне допустимо.

Ранее Конгресс принял Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций, или CAATSA, в 2017 году частично, в ответ на вывод разведывательного сообщества о том, что Россия вмешалась в выборы 2016 года, чтобы повысить шансы Трампа на победу в Белом доме.

Как сообщалось ранее, разведка США установила факт вмешательства России в президентские выборы 2020 года с целью содействия переизбранию Дональда Трампа. После опубликования этой информации Трамп уволил исполняющего обязанности директора национальной разведки.

В то же время издание The New York Times, ссылаясь на инсайдеров, утверждает, что Россия вмешивается в американские выборы, пытаясь оказать Берни Сандерсу поддержку на праймериз Демократической партии.

Напомним, на прошлой неделе американские спецслужбы провели брифинг для юристов, сообщив, что Россия собирается повлиять на результаты выборов президента США 2020 года.

Как стало известно, Россия хочет поддержать на выборах президента США сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.

В частности, кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс предостерег Россию от попыток вмешательства в выборы в США после получения информации, что Москва якобы пытается помочь его кампании.

Общенациональные выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.