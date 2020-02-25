В возрасте 101 года умерла математик NASA Кетрин Джонсон, чьи расчеты помогли американцам безопасно отправить в космос первые миссии.

Об этом пишет издание The Verge.

Среди ее многочисленных достижений: анализ траектории суборбитального полета Алана Шепарда в 1961 году.

Джонсон родилась в 1918 году. В 1937 году она стала одной из трех первых темнокожих студентов, которые поступили в университет Западной Вирджинии. С 1953 года она начала работать в NASA.

Ее работа была настолько неотъемлемой частью первых миссий NASA, что Джон Гленн попросил проверить компьютерные расчеты своего полета, прежде чем стать первым американским астронавтом на орбите Земли в 1962 году.

Она была одной из первых женщин, допущенных на собрание инженеров, исследовавших космический полёт.

— Женщины делали то, что им скажут. Не задаёшь вопросов и не разбираешься в задании дальше положенного. Я задавала вопросы — я всегда хотела знать зачем.Когда дело дошло до космической программы, так вышло, что я уже работала вместе с ребятами, когда у них начались брифинги. Я спросила, могу ли я тоже туда пойти. Мне сказали: «Ну, девушки обычно туда не ходят». Я спросила: «А что, есть какой-то закон?». И мне разрешили».

Заслуги Джонсон были признаны в 2015 году, когда она получила Президентскую медаль Свободы, высшую награду, присуждаемую гражданским лицам, от президента Барака Обамы.

В 2016 году ее включили в топ-100 самых влиятельных женщин мира по версии Би-би-си, а на киноэкраны вышел фильм «Скрытые фигуры» о Джонсон и других темнокожих женщинах в NASA 1960-х, снятый по книге Марго Ли Шеттерли. Роль Кэтрин исполнила Тараджи Хенсон, а фильм получил три номинации на «Оскар».

В 2017 году NASA назвало здание в ее честь.

Напомним, в январе 2018 года в Киеве скоропостижно на 68-м году жизни скончался первый космонавт Украины Леонид Каденюк.