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Народному депутату Украины VIII созыва Татьяне Черновол следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Киеве, сообщили о подозрении в препятствовании деятельности журналиста.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
Как оказалаось речь идет о случае, который произошел в суде 18 октября 2019 года, когда экс-нардеп Татьяна Черновол напала на корреспондента Шарий.нет Дмитрия Кучера в Апелляционном суде. Татьяна Черновол выхватила телефон у Дмитиря Кучера и пыталась его разбить. Во время потасовки она также поцарапала корреспондента.
— Следствием установлено, что 18 октября 2019 года бывший народный депутат препятствовала работе журналиста при освещении им событий, которые происходили в зале судебного заседания. Подозреваемая отобрала у работника СМИ телефон и прекратила осуществление видеозаписи, - сказано в сообщении.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора.
В ГБР отмечают, что если вина Татьяны черновол будет доказана, то ей грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.
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Народному депутату Украины VIII созыва Татьяне Черновол следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Киеве, сообщили о подозрении в препятствовании деятельности журналиста.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
Как оказалаось речь идет о случае, который произошел в суде 18 октября 2019 года, когда экс-нардеп Татьяна Черновол напала на корреспондента Шарий.нет Дмитрия Кучера в Апелляционном суде. Татьяна Черновол выхватила телефон у Дмитиря Кучера и пыталась его разбить. Во время потасовки она также поцарапала корреспондента.
— Следствием установлено, что 18 октября 2019 года бывший народный депутат препятствовала работе журналиста при освещении им событий, которые происходили в зале судебного заседания. Подозреваемая отобрала у работника СМИ телефон и прекратила осуществление видеозаписи, - сказано в сообщении.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора.
В ГБР отмечают, что если вина Татьяны черновол будет доказана, то ей грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.