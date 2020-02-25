Народному депутату Украины VIII созыва Татьяне Черновол следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Киеве, сообщили о подозрении в препятствовании деятельности журналиста.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Как оказалаось речь идет о случае, который произошел в суде 18 октября 2019 года, когда экс-нардеп Татьяна Черновол напала на корреспондента Шарий.нет Дмитрия Кучера в Апелляционном суде. Татьяна Черновол выхватила телефон у Дмитиря Кучера и пыталась его разбить. Во время потасовки она также поцарапала корреспондента.

— Следствием установлено, что 18 октября 2019 года бывший народный депутат препятствовала работе журналиста при освещении им событий, которые происходили в зале судебного заседания. Подозреваемая отобрала у работника СМИ телефон и прекратила осуществление видеозаписи, - сказано в сообщении.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора.

В ГБР отмечают, что если вина Татьяны черновол будет доказана, то ей грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.