Народный депутат от партии Слуга народа Виталий Безгин обратился в Службу безопасности Украины, потребовав расследовать публикацию депутата Николаевского городского совета от «Оппозиционного блока» Павла Зоткина с поздравлениями советского праздника — 23 февраля.

Соответствующее обращение на своей странице в Facebook опубликовал журналист Виталий Тысячный.

В частности, в воскресенье, 23 февраля, Павел Зоткин поздравил николаевцев с Днем защитника Отечества, празднование которого власти Украины отменили в 2014 году, перенеся его на 14 октября.

На поздравительной открытке депутата были размещены кадры из советского фильма «Офицеры», а также герб и флаг Российской Федерации. Позже депутат все-таки удалил публикацию.

В свою очередь, народный депутат Виталий Безгин подчеркнул, что подобные публикации могут разжигать межнациональную вражду между местными жителями.

— Популяризирует официальные символы государства-агрессора и разжигает национальную вражду между представителями территориальной общины города Николаева, чем вероятно совершил совокупность уголовных правонарушений (преступлений), предусмотренных частью 2 статьи 110 и частью 1 статьи 161 УК Украины. Прошу внести в ЕРДР сведения о возможном преступлении со стороны Зоткина Павла Сергеевича и начать досудебное расследование в форме досудебного следствия, - говорится в обращении.

Напомним, в июле 2017 года фракция «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете «завалила» голосование за проект решения о признании Российской Федерации страной-агрессором, который был разработан депутатом от «Блока Петра Порошенко» Сергеем Танасовым. При этом фракция «Оппоблока» предлагала свой вариант решения сессии по данному вопросу.