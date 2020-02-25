|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|06:40
|Заход солнца:
|17:30
|Температура завтра:
|+11 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|06:51
|Заход солнца:
|17:31
|Температура завтра:
|+11 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.57 грн
|EUR
|26.15 грн
|26.67 грн
Народный депутат от партии Слуга народа Виталий Безгин обратился в Службу безопасности Украины, потребовав расследовать публикацию депутата Николаевского городского совета от «Оппозиционного блока» Павла Зоткина с поздравлениями советского праздника — 23 февраля.
Соответствующее обращение на своей странице в Facebook опубликовал журналист Виталий Тысячный.
В частности, в воскресенье, 23 февраля, Павел Зоткин поздравил николаевцев с Днем защитника Отечества, празднование которого власти Украины отменили в 2014 году, перенеся его на 14 октября.
На поздравительной открытке депутата были размещены кадры из советского фильма «Офицеры», а также герб и флаг Российской Федерации. Позже депутат все-таки удалил публикацию.
В свою очередь, народный депутат Виталий Безгин подчеркнул, что подобные публикации могут разжигать межнациональную вражду между местными жителями.
— Популяризирует официальные символы государства-агрессора и разжигает национальную вражду между представителями территориальной общины города Николаева, чем вероятно совершил совокупность уголовных правонарушений (преступлений), предусмотренных частью 2 статьи 110 и частью 1 статьи 161 УК Украины. Прошу внести в ЕРДР сведения о возможном преступлении со стороны Зоткина Павла Сергеевича и начать досудебное расследование в форме досудебного следствия, - говорится в обращении.
Напомним, в июле 2017 года фракция «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете «завалила» голосование за проект решения о признании Российской Федерации страной-агрессором, который был разработан депутатом от «Блока Петра Порошенко» Сергеем Танасовым. При этом фракция «Оппоблока» предлагала свой вариант решения сессии по данному вопросу.
|
Воювати проти всіх – це треба мати талантСтанислав Мартиросов
|
Неудачный наезд. Или как руководство АО «Николаевгаз» привлекли к ответственностиМаксим Коваль
|
Контрреволюція огидностіСтанислав Мартиросов
Народный депутат от партии Слуга народа Виталий Безгин обратился в Службу безопасности Украины, потребовав расследовать публикацию депутата Николаевского городского совета от «Оппозиционного блока» Павла Зоткина с поздравлениями советского праздника — 23 февраля.
Соответствующее обращение на своей странице в Facebook опубликовал журналист Виталий Тысячный.
В частности, в воскресенье, 23 февраля, Павел Зоткин поздравил николаевцев с Днем защитника Отечества, празднование которого власти Украины отменили в 2014 году, перенеся его на 14 октября.
На поздравительной открытке депутата были размещены кадры из советского фильма «Офицеры», а также герб и флаг Российской Федерации. Позже депутат все-таки удалил публикацию.
В свою очередь, народный депутат Виталий Безгин подчеркнул, что подобные публикации могут разжигать межнациональную вражду между местными жителями.
— Популяризирует официальные символы государства-агрессора и разжигает национальную вражду между представителями территориальной общины города Николаева, чем вероятно совершил совокупность уголовных правонарушений (преступлений), предусмотренных частью 2 статьи 110 и частью 1 статьи 161 УК Украины. Прошу внести в ЕРДР сведения о возможном преступлении со стороны Зоткина Павла Сергеевича и начать досудебное расследование в форме досудебного следствия, - говорится в обращении.
Напомним, в июле 2017 года фракция «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете «завалила» голосование за проект решения о признании Российской Федерации страной-агрессором, который был разработан депутатом от «Блока Петра Порошенко» Сергеем Танасовым. При этом фракция «Оппоблока» предлагала свой вариант решения сессии по данному вопросу.