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Директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна заявил, о продвижении в переговорах с турецкими авиакомпаниями по запуску рейсов из Николаева в Стамбул.
В комменатрии корреспонденту НикВести Федор Барна сообщил, что из николаевского аэропорта в Стамбул будут осуществлять два вылета вдень, семь дней в неделю.
— Мы работаем над запуском рейсов. Министр Криклий заявил, что он нам, как и другим аэропортам увеличили частоты. Потому что везде регулируется частота рейсов, их количество. Нам подняли частоты. У нас будет 14 полетов в неделю, то есть, мы потенциально сможем два раза в неделю летать. Наша задача, это все заполнить реальными рейсами. Мы ведем переговоры, а кода будет что-то готово, я вам сообщу обязательно. То есть, мы имеем права ставить эти направления. Мы сейчас активно ведем переговоры, уже процентов на 75 продвинулись вперед с авиакомпаниями по поводу запуска рейсов, – заявил Федор Барна.
Напомним, министерство инфраструктуры Украины согласовало открытие нового направления из «Николаевского международного аэропорта» в Стамбул.
Также напомним, Владислав Криклий заявил, что регулярные полеты из Николаева в Киев начнутся не с мая, а с апреля 2020 года.
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Директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна заявил, о продвижении в переговорах с турецкими авиакомпаниями по запуску рейсов из Николаева в Стамбул.
В комменатрии корреспонденту НикВести Федор Барна сообщил, что из николаевского аэропорта в Стамбул будут осуществлять два вылета вдень, семь дней в неделю.
— Мы работаем над запуском рейсов. Министр Криклий заявил, что он нам, как и другим аэропортам увеличили частоты. Потому что везде регулируется частота рейсов, их количество. Нам подняли частоты. У нас будет 14 полетов в неделю, то есть, мы потенциально сможем два раза в неделю летать. Наша задача, это все заполнить реальными рейсами. Мы ведем переговоры, а кода будет что-то готово, я вам сообщу обязательно. То есть, мы имеем права ставить эти направления. Мы сейчас активно ведем переговоры, уже процентов на 75 продвинулись вперед с авиакомпаниями по поводу запуска рейсов, – заявил Федор Барна.
Напомним, министерство инфраструктуры Украины согласовало открытие нового направления из «Николаевского международного аэропорта» в Стамбул.
Также напомним, Владислав Криклий заявил, что регулярные полеты из Николаева в Киев начнутся не с мая, а с апреля 2020 года.