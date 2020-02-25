Об этом он рассказал в интервью liga.net.

Данилов отметил, что сейчас Украина выясняет, кто мог быть заинтересован в авиакатастрофе.

— У нас есть три закрытые версии, которые мы отрабатываем. В том числе, кто был в этом заинтересован и кто еще принимал в этом участие, – сказал Алексей Данилов.

Он также сообщил, что во время его визита в Иран удалось достичь «определенных договоренностей» по совместному исследованию «черных ящиков» сбитого самолета.

Напомним, Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект.