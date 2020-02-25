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В воскресенье, 23 февраля, в областном дворце культуры состоялся концерт оперно-вокальной студии «Шедевры мировой классики». Присутствующие имели прекрасную возможность окунуться в мир музыки, волнения, открытости и любви.
Об этом сообщают в пресс-службе дворца культуры.
— На этот раз на сцене царило творческое волнение, потому что это был не просто отчетный концерт, а подтверждение почетного звания «народный любительский коллектив», - отмечают в пресс-службе.
По их словам, народная оперно-вокальная студия отличается высоким исполнительским мастерством, артистизмом, безупречной вокальной техникой, гибкой динамикой и сценической культурой.
— Народная оперно-вокальная студия - это большая и дружная семья. Как и много лет назад она объединяет в одно целое творческую энергию людей разных профессий. Здесь продолжают осваивать вокальное искусство врачи, экономисты, библиотекари, преподаватели, актеры и другие.
Также в течение многих лет студия успешно сотрудничает с различными коллективами области, в том числе с муниципальным камерным оркестром.
В концертной программе прозвучали произведения зарубежных и отечественных композиторов — Баха, Моцарта, Бизе, Штрауса, Беллини, Чайковского и многих других выдающихся композиторов.
Напомним, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко выступила против передачи из областной собственности на баланс города театров в Николаеве.
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В воскресенье, 23 февраля, в областном дворце культуры состоялся концерт оперно-вокальной студии «Шедевры мировой классики». Присутствующие имели прекрасную возможность окунуться в мир музыки, волнения, открытости и любви.
Об этом сообщают в пресс-службе дворца культуры.
— На этот раз на сцене царило творческое волнение, потому что это был не просто отчетный концерт, а подтверждение почетного звания «народный любительский коллектив», - отмечают в пресс-службе.
По их словам, народная оперно-вокальная студия отличается высоким исполнительским мастерством, артистизмом, безупречной вокальной техникой, гибкой динамикой и сценической культурой.
— Народная оперно-вокальная студия - это большая и дружная семья. Как и много лет назад она объединяет в одно целое творческую энергию людей разных профессий. Здесь продолжают осваивать вокальное искусство врачи, экономисты, библиотекари, преподаватели, актеры и другие.
Также в течение многих лет студия успешно сотрудничает с различными коллективами области, в том числе с муниципальным камерным оркестром.
В концертной программе прозвучали произведения зарубежных и отечественных композиторов — Баха, Моцарта, Бизе, Штрауса, Беллини, Чайковского и многих других выдающихся композиторов.
Напомним, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко выступила против передачи из областной собственности на баланс города театров в Николаеве.