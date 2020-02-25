Новобугский городской совет не поддержал вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Виктора Старченко, который накануне решил сложить депутатский мандат из-за несогласия с ситуацией, которая сложилась в городе в сфере благоустройства города.

Во время сессии депутат от Виктор Старченко выступил с тем, что прекращает свою деятельность в знак протеста против бездеятельности городского совета и городского головы, сообщают НикВести.

— Мое заявление написано в знак протеста против работы нашего городского совета, особенно проведение сессий, отсутствие обращений к депутатским запросам, игнорирование городским головой депутатов, продвижение своего мнения и своей позиции. Я считал, считаю и буду считать, что все начинается с порядка. Если в городе и селах есть порядок, то тогда может глава надевать костюм, галстук и брать инициативные группы и защищать проекты в области, Кабинете Министров. Если заросли в бурьянах, мусоре, порослях, в грязи, вонючих ставках и так далее - ни морального права, ни какого права он не имеет ехать туда, потому что никто никому не нужен, - сказал Виктор Старченко, выступая перед депутатами. Видеозапись выступления опубликовало местное издание «Тут.інфо».

В свою очередь, депутат Новобугского городского совета Виталий Крикун обратился к коллегам с просьбой не поддерживать это решение Виктора Старченко.

— Все мы знаем его как честного, порядочного и принципиального человека. Своим выступлением он также нам это доказал. Что касается принятия заявления или нет, после того, как избиратели узнали о том, что их депутат написал заявление, они обратились ко мне. Мы провели общие совместные встречи, и решением нашей политической силы, «Аграрной партии», мы решили просить вас, уважаемые депутаты, не поддерживать это заявление. Такие депутаты, как Старченко в нашем депутатском корпусе должны быть. Потому что такие люди достойны, чтобы представлять интересы наших граждан не только в городе но и за его пределами, - сказал депутат Виталий Крикун.

В результате голосования решение о досрочном прекращении полномочий депутата Виктора Старченко не было принято.

Напомним, о своем желании сложить полномочия депутата Виктор Старченко заявил 17 января. Он сообщил, что написал заявление о сложении полномочий депутата и передал его городскому голове Максиму Лагодиенко. Свое решение Виктор Старченко аргументировал несогласием с бездеятельностью городской власти с решении проблем с мусором в городе.