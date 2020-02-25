Об этом он сказал во время выступления на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины.

— Если не будем это закрывать, если пропустим хоть сутки, тогда будет справедливо, что все правительство не будет получать заработную плату эти месяцы, – сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что сейчас долги перед шахтерами по заработным платам составляют от миллиарда до полутора миллиардов гривен ($40,9-61,4 миллионов).

Напомним, Государственная казначейская служба Украины перечислила 163 миллиона гривен, которые будут направлены на оплаты труда шахтеров и внесения обязательных платежей, связанных с выплатой зарплаты.