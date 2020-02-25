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Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что в ближайшие два месяца государство должно закрыть все долги по заработной плате перед шахтерами.
Об этом он сказал во время выступления на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины.
— Если не будем это закрывать, если пропустим хоть сутки, тогда будет справедливо, что все правительство не будет получать заработную плату эти месяцы, – сказал Владимир Зеленский.
Он отметил, что сейчас долги перед шахтерами по заработным платам составляют от миллиарда до полутора миллиардов гривен ($40,9-61,4 миллионов).
Напомним, Государственная казначейская служба Украины перечислила 163 миллиона гривен, которые будут направлены на оплаты труда шахтеров и внесения обязательных платежей, связанных с выплатой зарплаты.
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Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что в ближайшие два месяца государство должно закрыть все долги по заработной плате перед шахтерами.
Об этом он сказал во время выступления на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины.
— Если не будем это закрывать, если пропустим хоть сутки, тогда будет справедливо, что все правительство не будет получать заработную плату эти месяцы, – сказал Владимир Зеленский.
Он отметил, что сейчас долги перед шахтерами по заработным платам составляют от миллиарда до полутора миллиардов гривен ($40,9-61,4 миллионов).
Напомним, Государственная казначейская служба Украины перечислила 163 миллиона гривен, которые будут направлены на оплаты труда шахтеров и внесения обязательных платежей, связанных с выплатой зарплаты.