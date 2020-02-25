Об этом сообщает ВВС.

Мубарак единолично правил страной три десятилетия, пока Египет не охватило народное восстание.

Мубарака обвиняли в причастности к убийству демонстрантов во время протестов в 2011 году, которые положили конец его правлению. Его сначала приговорили к пожизненному заключению в 2012 году за участие в заговоре с целью убийства сотен демонстрантов во время протестов, однако в 2017 году апелляционный суд Египта оправдал экс-президента. В марте 2017 года Мубарак был освобожден из тюрьмы после почти шестилетнего заключения.