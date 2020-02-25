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Четвертый президент Египта Хосни Мубарак, который руководил страной с 1981 по 2011 год, умер в больнице в Каире в возрасте 91 года.
Об этом сообщает ВВС.
Мубарак единолично правил страной три десятилетия, пока Египет не охватило народное восстание.
Мубарака обвиняли в причастности к убийству демонстрантов во время протестов в 2011 году, которые положили конец его правлению. Его сначала приговорили к пожизненному заключению в 2012 году за участие в заговоре с целью убийства сотен демонстрантов во время протестов, однако в 2017 году апелляционный суд Египта оправдал экс-президента. В марте 2017 года Мубарак был освобожден из тюрьмы после почти шестилетнего заключения.
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Четвертый президент Египта Хосни Мубарак, который руководил страной с 1981 по 2011 год, умер в больнице в Каире в возрасте 91 года.
Об этом сообщает ВВС.
Мубарак единолично правил страной три десятилетия, пока Египет не охватило народное восстание.
Мубарака обвиняли в причастности к убийству демонстрантов во время протестов в 2011 году, которые положили конец его правлению. Его сначала приговорили к пожизненному заключению в 2012 году за участие в заговоре с целью убийства сотен демонстрантов во время протестов, однако в 2017 году апелляционный суд Египта оправдал экс-президента. В марте 2017 года Мубарак был освобожден из тюрьмы после почти шестилетнего заключения.