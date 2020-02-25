Сообщество политических консультантов «МЕСТНЫЕ.КОМ» открывает цикл семинаров-практикумов, посвященных местным выборам в Украине, назначенным на октябрь 2020 года.

Запланировано проведение 3 семинаров с февраля по июнь. Первый состоится 29 февраля, - сообщают организаторы.

Каждый семинар проходит один день с 10:00 до 18:30. Участники получат весь набор материалов, доступ к цифровому облаку с материалами и шаблонами документов для грядущей избирательной кампании.

Предусмотрены также бонусы — участник может задать 3 вопроса по тематике семинара и получить развернутые ответы по телефону, или при индивидуальной встрече на протяжении 14 дней после семинара. Каждый участник также получит в подарок книгу украинского политтехнолога Андрея Клячина «Выиграй выборы! ПРИДУМАЙ (стратегия)».

Опционально участникам предложат выполнить домашнее практическое задание в привязке к конкретной ситуации.

Для регистрации необходимо заполнить регистрационную форму. Всю информацию вы получите на E-mail.

Практикум пройдет в форме двух параллельных сессий: 1) выборы в горсовет большого города, 2) кампании в ОТГ и городах менее 90 тысяч избирателей. Участники смогут выбрать для себя наиболее актуальный блок.

Программу семинара можно посмотреть на сайте проекта MESTNYE.COM.