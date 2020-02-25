|Скорость ветра:
|10 м/с
|Восход солнца:
|06:40
|Заход солнца:
|17:30
|Температура завтра:
|+11 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:51
|Заход солнца:
|17:31
|Температура завтра:
|+11 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.57 грн
|EUR
|26.15 грн
|26.67 грн
Сообщество политических консультантов «МЕСТНЫЕ.КОМ» открывает цикл семинаров-практикумов, посвященных местным выборам в Украине, назначенным на октябрь 2020 года.
Запланировано проведение 3 семинаров с февраля по июнь. Первый состоится 29 февраля, - сообщают организаторы.
Каждый семинар проходит один день с 10:00 до 18:30. Участники получат весь набор материалов, доступ к цифровому облаку с материалами и шаблонами документов для грядущей избирательной кампании.
Предусмотрены также бонусы — участник может задать 3 вопроса по тематике семинара и получить развернутые ответы по телефону, или при индивидуальной встрече на протяжении 14 дней после семинара. Каждый участник также получит в подарок книгу украинского политтехнолога Андрея Клячина «Выиграй выборы! ПРИДУМАЙ (стратегия)».
Опционально участникам предложат выполнить домашнее практическое задание в привязке к конкретной ситуации.
Для регистрации необходимо заполнить регистрационную форму. Всю информацию вы получите на E-mail.
Практикум пройдет в форме двух параллельных сессий: 1) выборы в горсовет большого города, 2) кампании в ОТГ и городах менее 90 тысяч избирателей. Участники смогут выбрать для себя наиболее актуальный блок.
Программу семинара можно посмотреть на сайте проекта MESTNYE.COM.
|
Воювати проти всіх – це треба мати талантСтанислав Мартиросов
|
Неудачный наезд. Или как руководство АО «Николаевгаз» привлекли к ответственностиМаксим Коваль
|
Контрреволюція огидностіСтанислав Мартиросов
Сообщество политических консультантов «МЕСТНЫЕ.КОМ» открывает цикл семинаров-практикумов, посвященных местным выборам в Украине, назначенным на октябрь 2020 года.
Запланировано проведение 3 семинаров с февраля по июнь. Первый состоится 29 февраля, - сообщают организаторы.
Каждый семинар проходит один день с 10:00 до 18:30. Участники получат весь набор материалов, доступ к цифровому облаку с материалами и шаблонами документов для грядущей избирательной кампании.
Предусмотрены также бонусы — участник может задать 3 вопроса по тематике семинара и получить развернутые ответы по телефону, или при индивидуальной встрече на протяжении 14 дней после семинара. Каждый участник также получит в подарок книгу украинского политтехнолога Андрея Клячина «Выиграй выборы! ПРИДУМАЙ (стратегия)».
Опционально участникам предложат выполнить домашнее практическое задание в привязке к конкретной ситуации.
Для регистрации необходимо заполнить регистрационную форму. Всю информацию вы получите на E-mail.
Практикум пройдет в форме двух параллельных сессий: 1) выборы в горсовет большого города, 2) кампании в ОТГ и городах менее 90 тысяч избирателей. Участники смогут выбрать для себя наиболее актуальный блок.
Программу семинара можно посмотреть на сайте проекта MESTNYE.COM.