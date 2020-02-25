По состоянию на 25 февраля 2020 года на территории Николаевской области не зарегистрировано случаев заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

Об этом сообщает управление здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.

С целью недопущения занесения и распространения на территории области случаев заболевания коронавирусом, управление здравоохранения облгосадминистрации постановило определять людей с подозрением на коронавирус в «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» Николаевского областного совета.

- Проведена подготовка персонала госпитальной базы, экстренной медицинской помощи и учреждений здравоохранения области по вопросам соблюдения требований противоэпидемического режима, биологической безопасности и биологической защиты в определенных случаях, - сказано в сообщении.

Центр общественного здоровья МЗ напоминает: часто мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажной салфеткой, избегайте тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель; если есть повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, быстрее обратитесь к врачу и сообщите ему историю путешествий; не употребляйте в пищу сырых или недостаточно термически обработанных продуктов животного происхождения.

- Организация и проведение мероприятий по недопущению занесения и распространения на территории Николаевской области случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, находится на постоянном контроле облгосадминистрации и управления здравоохранения облгосадминистрации, - сообщили в ОГА.

Пресс-релиз