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Экс-продюсера Харви Вайнштейна, которого накануне суд присяжных в Нью-Йорке признал виновным в изнасиловании, после оглашения вердикта экстренно госпитализировали.
Об этом пишет CNN, ссылаясь на информацию адвоката продюсера Донна Ротунно.
По его словам, по дороге из суда в тюрьму у Вайнштейна обнаружилась боль в груди, учащенное сердцебиения и высокое кровяное давление.
В результате его перенаправили в больницу Бельвью в Нью-Йорке.
Ротунно отметил, что сейчас продюсер в больнице, при этом с ним «все в порядке». Ожидается, что после выписки, его все же переведут в исправительное учреждение на острове Рикерс.
Напомним, в США экс-продюсер Харви Вайнштейн был признан виновным по двум пунктам обвинения в суде по делу о сексуальном насилии.
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн из-за громкого секс-скандала потерял работу и жену. В течение десятилетий от домогательств со стороны продюсера страдали актрисы, в частности, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, Лена Хиди, Ума Турман и другие.
Ранее продюсер Харви Вайнштейн предварительно договорился о мировом соглашении на 44 миллиона долларов с женщинами, обвинившими его в сексуальных домогательствах.
Также ранее сообщалось, что американского продюсера Харви Вайнштейна окончательно выгнали из Британской академии кино и телевизионных искусств.
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Экс-продюсера Харви Вайнштейна, которого накануне суд присяжных в Нью-Йорке признал виновным в изнасиловании, после оглашения вердикта экстренно госпитализировали.
Об этом пишет CNN, ссылаясь на информацию адвоката продюсера Донна Ротунно.
По его словам, по дороге из суда в тюрьму у Вайнштейна обнаружилась боль в груди, учащенное сердцебиения и высокое кровяное давление.
В результате его перенаправили в больницу Бельвью в Нью-Йорке.
Ротунно отметил, что сейчас продюсер в больнице, при этом с ним «все в порядке». Ожидается, что после выписки, его все же переведут в исправительное учреждение на острове Рикерс.
Напомним, в США экс-продюсер Харви Вайнштейн был признан виновным по двум пунктам обвинения в суде по делу о сексуальном насилии.
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн из-за громкого секс-скандала потерял работу и жену. В течение десятилетий от домогательств со стороны продюсера страдали актрисы, в частности, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, Лена Хиди, Ума Турман и другие.
Ранее продюсер Харви Вайнштейн предварительно договорился о мировом соглашении на 44 миллиона долларов с женщинами, обвинившими его в сексуальных домогательствах.
Также ранее сообщалось, что американского продюсера Харви Вайнштейна окончательно выгнали из Британской академии кино и телевизионных искусств.