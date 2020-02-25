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В Николаеве из-за сильного ветра упал пешеходный мост Часть моста уже оградили лентой. Часть моста уже оградили лентой.

Митинг в Николаеве Николаевцы выступают против фур на улицах города Николаевцы выступают против фур на улицах города

Совещание в морпорту Ищут решение транспортному коллапсу Ищут решение транспортному коллапсу

Жители сел Новоодесчины снова пришли к губернатору Стадник прислал вместо себя заместителя Стадник прислал вместо себя заместителя

Селяне перекрыли дорогу на Киев Требуют губернатора Требуют губернатора

Митинг селян Константиновки Они несогласны с тем, как Стадник формирует ОТГ Они несогласны с тем, как Стадник формирует ОТГ

Бюжетная комиссия горсовета Заседание депутатской комиссии Заседание депутатской комиссии

Комиссия по финансированию лечения детей Заседание в облсовете по вопросу выделения денег на лечение тяжелоболь Заседание в облсовете по вопросу выделения денег на лечение тяжелоболь

Совещание по ситуации с перекрытием дороги в порт в Николаеве Встреча в мэрии Николаева с парвоохранителями и местными жителями Встреча в мэрии Николаева с парвоохранителями и местными жителями