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Николаевский городской голова Александр Сенкевич созывает очередное пленарное заседании 56-й сессии на четверг, 27 февраля.
Об этом свидетельствует распоряжение городского головы от 25 февраля №46р.
Согласно распоряжению городского головы 27 февраля в 10:00 продолжится пленарное заседание очередной 56-й сессии Николаевского городского совета. Мероприятие состоится в сессионном зале Николаевского городского совета.
Напомним, что на прошлом заседании сессии депутаты Николаевского городского совета поддержали выделение коммунальному предприятию «Николаевэлектротранс» 10 миллионов гривен финансовой помощи.
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич созывает очередное пленарное заседании 56-й сессии на четверг, 27 февраля.
Об этом свидетельствует распоряжение городского головы от 25 февраля №46р.
Согласно распоряжению городского головы 27 февраля в 10:00 продолжится пленарное заседание очередной 56-й сессии Николаевского городского совета. Мероприятие состоится в сессионном зале Николаевского городского совета.
Напомним, что на прошлом заседании сессии депутаты Николаевского городского совета поддержали выделение коммунальному предприятию «Николаевэлектротранс» 10 миллионов гривен финансовой помощи.