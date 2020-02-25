Депутата Николаевского городского совета Елена Киселева выступила в поддержку строительства терминала в морском порту «UPSS Terminals» в Галициново.

Об этом она рассказала сегодня, 25 февраля в морском порту, - передает корреспондент НикВести.

Как известно 10 февраля 2020 года, Офис Генерального прокурора Украины отчитался о том, что прокуратура совместно с Национальной полицией и Службой безопасности Украины провели обыски в Николаевской ОГА в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного завладения земельным участком водного фонда, который находится в акватории Днепро-Бугского лимана, площадью 157 гектаров. Речь идет о о земельном участке, который в 2015 году распоряжением тогдашний глава Николаевской ОГА отдали в аренду на 49 лет «Терминал UPSS» для обслуживания порта.

— Я знаю об этой ситуации не только как представитель городской власти. Почему она мне интересна. Во-первых, это практика применения земельного законодательства, практика распорядительных действий всех ветвей власти. У нас в Николаеве очень активно развивается портовая отрасль и мы, по-сути, стали подъездными путями портовой инфраструктуры. «Мы» - это дороги, улицы Николаева. Под домами у нас уже есть все, начиная от туалета, потому что эта инфраструктура, к сожалению, не покрывает нужды водителей грузовиков. У нас идет очень большая нагрузка на город - он от этого страдает и николаевцы от этого страдают. Почему? Потому что дороги Николаева, которые могли бы обслуживать малогабаритный транспорт и использоваться еще 10 лет, быстро истощаются - нагрузка на них идет очень большая. Бюджет Николаева настолько маленький, что постоянно нужно использовать деньги на ремонт дороги. Это логическая последовательность, которая, к сожалению, не логична. Город стал заложником и развитие такого рода инвестиционных проектов это один из способов решения проблем. Каких? Таких, как объездные дороги, выведение грузопотока за пределы города. Бизнес создан решать проблемы, а государство должно способствовать решению этих проблем, не создавая препятствий, - сказала Елена Киселева.

Напомним, коллектив морского порта «Терминал UPSS» высказал свою позицию относительно недавних обысков, которые прошли в Николаевской облгосадминистрации по делу о выделении предприятию в аренду земельного участка под размещение объектов портовой инфраструктуры. Помимо этого народный депутат Украины от партии «Европейская Солидарность» Алексей Гончарук назвал прокуратуру «инвест-няней в фуражке и с дубинкой».