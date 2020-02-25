Народные депутаты Максим Бужанский и Олег Волошин подали проект закона об изменении регламента парламента для «защиты русского языка».

Законопроект опубликован на сайте парламента.

Авторами стали народный депутат от фракции «Слуги народа» Максим Бужанский и депутат от фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь» Олег Волошин.

Парламентарии жалуются, что в регламенте Верховной Рады языком работы установлен украинский язык.

— То есть, в регламенте Верховной Рады Украины не реализованы конституционные гарантии и нормы о свободном развитии, использовании и защите русского, других языков национальных меньшин Украины – написано в пояснительной записке.

Бужанский и Волошин заявляют, что «русскоязычные граждане, среди которых и нардепы, имеют такие же права, как и украиноязычные, и платят налоги».

Депутаты предлагают разрешить проводить выступления в Верховной Раде на русском языке.

Напомним, ранее уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова заявила, что должностные лица, которые отказываются публично использовать украинский язык, могут быть оштрафованы.