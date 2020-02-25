На рассмотрение исполнительного комитета Николаевского городского совета, заседание которого состоится завтра, 26 февраля, вынесен вопрос о предоставлении разрешения на установку 39 торговых киосков и летних площадок в городе.

Соответствующий проект решения «О заключении, продлении и переоформлении договора об установке линого срочного сервитута для размещения передвижных временных сооружений по Николаеву» опубликован на сайте Николаевского городского совета.

Проектом решения предлагается утвердить техническую документацию и разрешить ООО «Парм Інвест» заключить договор сроком на 1 год на размещение киосков, каждый площадью 4м2 по таким адресам: проспект Героев Украины возле домов 101, 13-г; улица Архитектора Старова возле домов 8-а, 14; улица Крылова, 44-а, 3-в, 50; Лазурная, 28; Декабристов, 25; Колодезная, 35а.

Компания «Парм Інвест» зарегистрирована в 2017 году в Николаеве по проспекту Героев Украины, 97. Учредителем предприятия является Инна Митенко. Отметим, что ранее издание «Cвідок.info» писало о том, что эта компания связана с депутатом Николаевского городского совета Владиславом Ентиным. Тогда сообщалось, что представители фирмы пытались незаконно установить в микрорайоне Северный киоск по разливу воды.

Компании «Логістик Південь» планируется дать разрешение на 1 год на установку летней площадки площадью 10 м2 возле нежилых помещений по улице Чкалова, 108-Б. Судя по данным открытых реестров, там находится магазин продтоваров указанной компании, принадлежащей Геннадию Ткаленко.

Частному предпринимателю Елене Волковой предлагается дать согласие на установку сроком на 1 год летней открытой палатки площадью 50 м2 по улице Лазурна, 50-в. Отметим, что несколько лет назад Администрация Заводского района совместно с прокуратурой проводила работы по демонтажу летней площадки по данному адресу.

Компании «Імідж-2014» хотят дать разрешение установить летнюю площадку площадью 38 м2 по улице Декабристов 38/6 сроком на 1 год. Владельцами компании сейчас числятся Вадим Думма и Наталья Пасечная. До августа 2019 года, согласно данным реестров, владельцем фирмы был Александр Пасечный, который сейчас является народным депутатом от партии «Слуга народа».

Компания «Престиж Авто Груп» получит разрешение на установку сроком на 1 год группы временных сооружений общей площадью 90м2 по улице Троицкой в районе авторынка. Владельцами компании являются Василий Валенков и Наталья Барашковская.

Предприниматель Галина Оскотская получит разрешение на установку детской развлекательной площадки площадью 50м2 вблизи жилого дома №53/1 по улице Космонавтов.

Предприниматель Алина Прудник получит разрешение на установку группы временных сооружений площадью 30м2 по улице Чкалова на пересечении с 1-й Слободской.

Частное предприятие «Магазин Сто Первый» (известный как «Сотка») получит разрешение на установку сроком на 1 год летней площадки площадью 30 м2 возле своего кафе на улице Соборной.

Предприниматель Вячеслав Коцко хочет установить сроком на 1 год киоско площадью 10 м2 по проспекту Корабелов вблизи дома №4 в Корабельном районе, а предприниматель Ольга Балкар получит разрешение на установку киоска площадью 10 м2 по улице Сергея Цветка на углу улицы Софиевской.

Частному предпринимателю Евгению Заботину планируется дать разрешение на установку детских аттракционов площадью 50 м2 по улице Озерной около дома №11 в Заводском районе.Частному предпринимателю Галине Овод дадут разрешение на установку детской развлекательной площадки площадью 50 м2 по проспекту Мира, 21/1.

Кроме того, исполкому предлагается дать разрешение коммунальному предприятию «Николаевэлектротранс» на установку 11 киосков по продаже билетов.

Также проектом решения исполкому предлагается продлить на 1 год срок действия договора на устаноку временных сооружений предпринимателям в Николаеве.