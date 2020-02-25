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Во вторник, 25 февраля, водителю Range Rover, который столкнулся с маршруткой на пересечении Московской и Центрального проспекта, сообщили о подозрении.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
Напомним, 24 февраля в центре Николаева на перекрестке с улицей Московской внедорожник врезался в маршрутку. От полученного удара маршрутка перевернулась на бок. Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения. В результате ДТП от полученных травм в больнице скончалась пассажирка автобуса. В больницу также были доставлены оба водителя и еще одна пассажирка.
В частности, сегодня следователи, задержавшие 32-летнего водителя Range Rover, сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть»).
Напомним, в распоряжении издания НикВести оказалось видео столкновения внедорожника и маршрутки с пассажирами на пересечении проспекта Центральный и улицы Московской.
Также в социальной сети Facebook николаевцы неоднократно жаловались на нарушения правил дорожного движения водителем данной маршрутки №89, который часто ездил на красный свет светофора.
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Во вторник, 25 февраля, водителю Range Rover, который столкнулся с маршруткой на пересечении Московской и Центрального проспекта, сообщили о подозрении.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
Напомним, 24 февраля в центре Николаева на перекрестке с улицей Московской внедорожник врезался в маршрутку. От полученного удара маршрутка перевернулась на бок. Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения. В результате ДТП от полученных травм в больнице скончалась пассажирка автобуса. В больницу также были доставлены оба водителя и еще одна пассажирка.
В частности, сегодня следователи, задержавшие 32-летнего водителя Range Rover, сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть»).
Напомним, в распоряжении издания НикВести оказалось видео столкновения внедорожника и маршрутки с пассажирами на пересечении проспекта Центральный и улицы Московской.
Также в социальной сети Facebook николаевцы неоднократно жаловались на нарушения правил дорожного движения водителем данной маршрутки №89, который часто ездил на красный свет светофора.