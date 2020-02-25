На охрану здания Луговской общеобразовательной школы І ступени в 2019 году из бюджета Березанского района потратили 310 тысяч гривен. В 2020 году на охрану данного здания из районного бюджета выделили 349 тысяч гривен.

Об этом идет речь в ответе на информационный запрос НикВести.

В документе указано, что решением сессии Березанского районного совета от 29 сентября 2011 года временно приостановлен учебно-воспитательный процесс в Луговской общеобразовательной школы. При этом отмечается, что связано это с переходом учеников школы по желанию родителей в Рыбаковскую общеобразовательную школу І-ІІІ ступеней.

— В данный момент Березанская райгосадминистрация осуществляет контроль за сохранностью и целостностью материально-технической базы данного объекта, - сказано в документе.

Также указывается, что в 2019 года на охрану здания Луговской школы из районного бюджета было выделено 310 тысяч 403 гривны, а в 2020 году на охрану объекта заложено 200 гривен.

Напомним, что в Николаевском областном бюджете на 2019 год не предусмотрены средства на реконструкцию здания областной шахматной школы.

Напомним, что в проекте бюджета Николаевской области на 2020 год указано, что ремонт шахматно-шашечного клуба в Николаеве на 1 января следующего года составит 93,1%.